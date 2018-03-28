Пенсионеры района завоевали первое место в соревнованиях по стрельбе

Первое место на окружных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки завоевала команда «Ворошиловские стрелки» филиала «Диалог» Государственного бюджетного учреждения «Центр». Об этом на личной странице в Facebook 26 марта сообщил глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров

Он поздравил спортсменов и пожелал им оптимизма, силы воли и крепкого здоровья. Турнир состоялся в рамках Московской комплексной спартакиады пенсионеров Москвы.