Пенсионеры района завоевали первое место в соревнованиях по стрельбе 

Первое место на окружных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки завоевала команда «Ворошиловские стрелки» филиала «Диалог» Государственного бюджетного учреждения «Центр». Об этом на личной странице в Facebook 26 марта сообщил глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров.
Он поздравил спортсменов и пожелал им оптимизма, силы воли и крепкого здоровья. Турнир состоялся в рамках Московской комплексной спартакиады пенсионеров Москвы.
В общекомандном зачете «Ворошиловские стрелки» набрали 279 очков. Это позволило им оказаться на вершине пьедестала. Кроме того, Елена Самохвалова взяла и Нина Бутарева завоевали первое и третье места среди женщин, а Валерий Климов взял бронзу среди мужчин.