В Думе призвали вернуться к вопросу о рекламе в детских телепередачах

"Давайте мы этот вопрос, может быть, рассмотрим ещё раз. Комитет по культуре как раз был на стороне либерализации этой ситуации. Мы считаем, что можно разрешить рекламу детских товаров в этих телевизионных передачах", — заявила Драпеко на круглом столе в Госдуме на тему «Современная российская анимация — роль и значение в воспитании гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии».

В проекте рекомендаций круглого стола содержится предложение комитету Госдумы по бюджету и налогам, комитету нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также комитету ГД по культуре рассмотреть внесённый в марте 2013 года соответствующий законопроект.

Законопроектом предлагается внести изменения в действующее законодательство в части введения дифференцированной возможности прерывания рекламой детских и образовательных передач. По мнению авторов законопроекта, это создаст стимул для привлечения средств рекламодателей и увеличения количества детских передач на телевидении.

Согласно проекту, в детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых составляет менее чем 12 минут, допускается распространение рекламы в начале телепередачи продолжительностью 1 минута и непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью 1 минута. В передачах, продолжительность которых составляет не менее 12 минут — 1,5 минуты перед началом, 1,5 минуты перед окончанием передачи, а также однократное прерывание передачи на одну минуту. Если продолжительность передачи составляет не менее 25 минут — 2,5 минуты в начале, 2,5 минуты перед окончанием передачи. Допускается двукратное прерывание телепередачи общей продолжительностью 2,5 минуты.

В передачах, продолжительность которых составляет не менее 50 минут, допускается распространение рекламы в начале и перед окончанием передачи продолжительностью по 3 минуты, а также двукратное прерывание телепередачи общей продолжительностью 3 минуты. В случае, если продолжительность детской передачи составляет 85 минут и более, допускается распространение рекламы вначале и перед окончанием передачи по 3 минуты, а также трёхкратное прерывание передачи общей продолжительностью 4,5 минуты. Законопроект также ограничивает круг товаров и услуг, которые могут быть объектом рекламы в детских и образовательных передачах.

Предлагается запретить рекламировать лекарственные средства, медтехнику и методы лечения, за исключением предназначенных для детей. Запрещается рекламировать нижнее белье и средства гигиены, предназначенные для взрослых, биологически активные добавки и пищевые добавки, азартные игры и лотереи, товары при дистанционном способе их продажи. Законопроект запрещает рекламу в детских передачах методом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы, за исключением анонсов образовательных и детских телепередач.