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Арбитр из Санкт-Петербурга обслужит матч «Амкар» — «Локомотив»
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Арбитр из Санкт-Петербурга обслужит матч «Амкар» — «Локомотив» 

Soccer News 1 час назад
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 24-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.
Стоит отметить, что матч между «Амкаром» и «Локомотивом», который пройдет в Москве, обслужит петербуржец Сергей Лапочкин.
31 марта (суббота)
"Амкар" — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Игорь Синер (Омск).
"Ахмат" — «СКА-Хабаровск»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
"Динамо" — «Арсенал»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" — «Тосно»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
1 апреля (воскресенье)
"Урал" — «Рубин»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Уфа" — "Зенит": судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
"Краснодар" — «Анжи»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
"Ростов" — ЦСКА: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Артём Чистяков (Азов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
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