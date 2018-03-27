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Команда «Чертаново»-2010 стала победителем турнира «Фестиваль футбола»
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Команда «Чертаново»-2010 стала победителем турнира «Фестиваль футбола» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда «Чертаново» 2010 года рождения стала победителем турнира «Фестиваль футбола», который проходил в Нижнем Новгороде 24 и 25 марта.
В течение двух дней на стадионе «Северный» проходили представительные соревнования, участниками которых стали московский ЦСКА, «Рубин» из Казани, команда из Нижнего Новгорода «ДЮСШ-НН» и самые маленькие воспитанники футбольной школы «Чертаново» — игроки 2010 года рождения.
«Чертановцы» выступили под руководством тренера Дмитрия Артюшкина. На пути к полуфиналу спортсменам предстояло сыграть против всех вышеупомянутых соперников. Команда сине-белых выиграла все матчи первого круга.
В полуфинале «чертановцы» встретились с хозяевами и разгромили их со счетом 4:2. В решающем матче маленькие футболисты также не дали слабину и опередили московский ЦСКА на один гол.
Отметим, что прошедший турнир был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года. Нижний Новгород стал одним из городов-участников Первенства.
Источник: Футбольная школа «Чертаново»
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