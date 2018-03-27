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Стали известны судьи, которые обслужат игры 24-го тура РФПЛ
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Стали известны судьи, которые обслужат игры 24-го тура РФПЛ 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, их ассистентов и инспекторов, которые будут обслуживать матчи 24-го тура чемпионата России.
31 марта (суббота)
«Амкар» — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Ахмат» — «СКА-Хабаровск»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Динамо» — «Арсенал»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Спартак» — «Тосно»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
1 апреля (воскресенье)
«Урал» — «Рубин»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Московская область); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Уфа» — «Зенит»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
«Краснодар» — «Анжи»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
«Ростов» — ЦСКА: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
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