Смотри, какие милые! Как герои «Игры престолов» выглядели бы в мультиках Disney

Бразильские художники Фернандо Мендоса и Андерсон Махански — большие фанаты сериала «Игра престолов». Устав ждать выхода восьмого сезона (только в 2019 году!), они пересмотрели предыдущие серии и изобразили героев «ИП» так, как если бы они стали диснеевскими мультяшками.

Король ночи Предводитель Белых ходоков, играет Ричард Брейк (сезоны 4, 5) и Владимир Фурдик (сезоны 6, 7)

Серсея Ланнистер Королева Семи королевств, играет Лина Хиди

Бран Старк и Ходор Трёхглазый ворон и конюх, играют Айзек Хэмпстед-Райт и Кристиан Нэрн

Лорд Варис Мастер над шептунами, играет Конлет Хилл

Тирион Ланнистер Десница Королевы Дейенерис Таргариен, играет Питер Динклэйдж

Арья Старк и Пес Наследница Дома Старков и телохранитель, играют Мэйси Уильямс и Рори Макканн

Мелиссандра Красная жрица, играет Кэрис ван Хаутен