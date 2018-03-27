Смотри, какие милые! Как герои «Игры престолов» выглядели бы в мультиках Disney 

Бразильские художники Фернандо Мендоса и Андерсон Махански — большие фанаты сериала «Игра престолов». Устав ждать выхода восьмого сезона (только в 2019 году!), они пересмотрели предыдущие серии и изобразили героев «ИП» так, как если бы они стали диснеевскими мультяшками.
Джон Сноу Лорд-командующий Ночного Дозора, играет Кит Харингтон
Король ночи Предводитель Белых ходоков, играет Ричард Брейк (сезоны 4, 5) и Владимир Фурдик (сезоны 6, 7)
Джейме Ланнистер и Бриенна Тарт Лорд-командующий Королевской гвардии и дева-рыцарь, играют Николай Костер-Вальдау и Гвендолин Кристи
Серсея Ланнистер Королева Семи королевств, играет Лина Хиди
Дейенерис Таргариен Мать драконов, играет Эмилия Кларк
Бран Старк и Ходор Трёхглазый ворон и конюх, играют Айзек Хэмпстед-Райт и Кристиан Нэрн
Лорд Варис Мастер над шептунами, играет Конлет Хилл
Тирион Ланнистер Десница Королевы Дейенерис Таргариен, играет Питер Динклэйдж
Арья Старк и Пес Наследница Дома Старков и телохранитель, играют Мэйси Уильямс и Рори Макканн
Оберин Мартелл и Гора Принц Дорна и боец, играют Педро Паскаль (принц) и Хафтор Бьёрнссон, Конан Стивенс и Иэн Уайт (Гора)
Мелиссандра Красная жрица, играет Кэрис ван Хаутен