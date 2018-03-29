Не Пхенчханом единым. 10 неолимпийских событий зимнего сезона

В воскресенье завершились последние из зимних Кубов мира-2017/18. Отличный повод, чтобы вспомнить самые яркие для нас события помимо Олимпиады.

17 мгновений весны не хватило Юскову до полного триумфа на Кубке мира по конькам

9 декабря в Солт-Лейк-Сити 28-летний российский конькобежец Денис Юсков пробежал 1500 м за 1.41,02 и на две сотые секунды превзошел мировое достижение Шанни Дэвиса, которому (достижению, а не Дэвису) двумя днями позже могло исполниться восемь лет. К этому рекорду Юсков примеривался давно, но только теперь сошлись все факторы: сверхбыстрый лед, хорошая форма, напарник по забегу Джо Мантия, чье сопротивление на первой половине дистанции помогло нашему конькобежцу как следует разогнаться.

Так Юсков, уже имевший в своем активе три золота ЧМ на «полуторке», стал ее полноправным королем. Даже несмотря на отсутствие олимпийского титула — ведь в Пхенчхан россиянина просто не допустили. А так Юсков в нынешнем сезоне выиграл эту дистанцию на чемпионате Европы и 4 раза из 5 на этапах Кубка мира. Единственное поражение случилось под занавес, в мартовском финале и подпортило общее впечатление. Дело в том, что пятая победа принесла бы Юскову первенство в общем зачете КМ, но он уступил 17 сотых Сверре-Лунде Педерсену и 19 очков в итоговой классификации другому норвежцу — Хаварду Лоренцену.

СЕДЬМОЙ «ГЛОБУС» ФУРКАДА

Пихлер — топ, наша сборная — на дне и другие неожиданности биатлонного сезона

Молодой норвежец Йоханнес Бе выиграл пять личных гонок из семи на старте биатлонного сезона и отодвинул на второй план Мартена Фуркада, безраздельно властвовавшего в Кубке мира шесть предыдущих лет. Все обрадовались: наконец-то у француза, успевшего изрядно надоесть публике своей гегемонией, появился достойный конкурент. Но Фуркад и не думал сдаваться. Уже к середине сезона он обошел Бе-младшего в общем зачете, потом взял три золота (против одного) на Олимпиаде, а на последних этапах окончательно добил норвежца в стиле этакого «биатлонного Рокки». Итоговая разница между ними составила 89 очков.

По ходу суперсезона Фуркад переломил настроении публики (та поначалу больше симпатизировала Бе) и делом доказал свою невероятную силу: в 21 гонке этого сезона он не был на подиуме только однажды (!) — в минувшее воскресенье, в последнем масс-старте сезона, который уже ничего не решал. Тюменские болельщики искренне скандировали лозунги в его честь, а Фуркад подарил одну из медалей местной девочке. Завоевав седьмой Большой хрустальный глобус, он тем самым превзошел рекорд другого великого чемпиона и всеобщего любимца, который…

СТАРОСТЬ БЬОРНДАЛЕНА

Когда норвежцы не включили в состав сборной на Игры в Пхенчхане 8-кратного олимпийского чемпиона и 20-кратного чемпиона мира (до этих рекордов Фуркаду еще далеко), это вызвало в России не меньшую волну протестов, чем на родине Уле-Эйнера Бьорндалена. Они с ума там, что ли, посходили? Какой биатлон может быть без «Далена»?! Немедленно переиграйте, верните, сделайте исключе…

Хотя никаких оснований брать Бьорндалена в Корею (разумеется, кроме прошлых успехов и огромного опыта) у норвежцев на самом деле действительно не было. В личных гонках КМ-2017/18 44-летний ветеран ни разу не поднимался выше 12-го места. Время — непобедимый противник, рано или поздно оно побеждает всех…

Зато когда женская сборная Белоруссии сенсационно выиграла в Пхенчхане эстафету, и Уле-Эйнер как мальчишка бегал туда-сюда на финише, разуясь за свою жену Дарью Домрачеву , вместе с ним ликовали и Норвегия, и Россия. Мы не знаем, сколько он будет еще бегать и будет ли вообще (решение насчет следующего сезона пока не принято), но чем больше — тем лучше. И болеть за него будем всегда.

Если в мужском биатлоне Фуркад доказал свое лидерство задолго до последней гонки сезона, то в женском судьба Кубка мира решилась только 25 марта в Тюмени. Уроженка этого города Анастасия Кузьмина, пусть и выступающая за Словакию, имела равные шансы на «глобус» с Кайсой Макарайнен, и с последнего огневого рубежа в воскресенье они уходили вместе, но… К сожалению, у родной сестры Антона Шипулина , не знавшей себе равных по лыжной скорости практически весь сезон, сил на самый последний круг не хватило. На финише Макарайнен финише была шестой, а Кузьмина — только 11-й, в 19 секундах позади. Это обернулось для нее поражением в итоговом зачете с обиднейшей разницей «минус три очка». Хотя сезон у Кузьминой все равно успешный: еще никому в женском биатлоне не удавалось выиграть золото на трех Олимпиадах.

ЗАГИТОВА И МЕДВЕДЕВА: ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ В МОСКВЕ

Две сильнейших фигуристки-одиночницы мира впервые сошлись лицом к лицу только в середине сезона, на ЧЕ в январской Москве. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева из-за травмы ноги пропустила два предыдущих «свидания» в финале «Гран-при» и национальном первенстве, где новая 15-летняя суперзвезда Алина Загитова легко разобралась с остальными конкурентками. Но на чемпионат Европы Медведева все-таки вышла и…

И проиграла. Они разбирались вдвоем, отрыв от третьего места составил баллов 30. Переполненный «Мегаспорт» поддерживал старую чемпионку, но и восторженно приветствовал новую. Это была настоящая «битва гигантов» общим возрастом 33 года и ростом 315 см.

Потом история повторилась в Пхенчхане: Загитова — золото, Медведева — серебро. А потом…

ЗАГИТОВА БЕЗ МЕДВЕДЕВОЙ: ПРОВАЛ В МИЛАНЕ

Провал Загитовой: усталость или физиология?

На послеолимпийский ЧМ в Италию Медведева опять не приехала — из-за все той же травмы. Загитова осталась одна. Короткую программу в Милане она проиграла, но совсем чуть-чуть — хозяйке льда Каролине Костнер , которая в произвольной вряд ли могла рассчитывать на что-то серьезное. После чего Загитова… сама провалила свой прокат, как не проваливала еще никогда: три падения и итоговое пятое место.

Это был, конечно, всеобщий шок. С двумя вариантами объясняющих версий. Первая — традиционная: устала, перегорела, не хватило опыта. Вторая — более пугающая: суперпрыжки Загитовой расстроились из-за возрастных изменений в девичьем организме, который за последние месяцы стал на три (пока) сантиметра выше.

Какой вариант правильный? Это только будущее покажет. Когда они с Медведевой снова сойдутся на льду, и каким будет результат. Хотя биться один на один им в любом случае осталось недолго.

Трусова исполняет невероятные прыжки. Она выиграет следующую Олимпиаду?

10 марта на юниорском чемпионате мира в Софии 13-летняя россиянка Александра Трусова первой в истории женского фигурного катания сделала в одной программе два четверных прыжка и получила феноменальную техническую оценку: 92,35! Чтобы было понятно: Загитова с Медведевой больше трех оборотов не исполняют до сих пор и даже в своих лучших прокатах довольствовались примерно десятью баллами меньше. У них растет новая суперконкурентка, которая получит пропуск во «взрослые» соревнования с сезона-2019/20. Хотя вообще-то не факт, что получит: международная федерация вот-вот может повысить возрастной ценз для фигуристок (сейчас он составляет 15 лет) на год, два или даже три.

У нас — новый Большой Лыжник. Александр Александрович Большунов

В отсутствие многих ветеранов той или иной степени дисквалифицированности (Легков, Устюгов, Вылегжанин и и т.д.) наша лыжная сборная все равно добыла в Пхенчхане восемь медалей (против девяти у всех остальных видов спорта вместе взятых), и ее лидером был 21-летний вчерашний юниор Александр Большунов. Свои силу и универсальность он доказал еще в начале сезона, взяв медали КМ как в спринтерских, так и в дистанционных гонках обоими стилями, а потом привез четыре награды с Олимпиады. Не хватало только одного — побед. При том, что нагрузка на парня выпала сумасшедшая. Откуда взять силы на мартовскую концовку?..

Именно в марте Большунов «в одну калитку» выиграл финальный, «многоборный» (на манер «Тур де Ски», только в миниатюре) этап Кубка мира в шведском Фалуне. Он легко «сожрал» на финише масс-старта шведа Калле Хальварссона, а потом уверенно удержал лидерство в гонке преследования. У России появился новый суперлыжник!

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ КЛЭБО

С Большуновым они — ровесники, но норвежец, надо признать, за этот сезон добился большего, чем россиянин. Йоханнес Клэбо потряс всех еще осенью, выиграв шесть личных гонок подряд! С ним тогда вообще никто не мог соперничать. Потом скандинав взял три олимпийских золота (правда, два из них командные — в спринте и в эстафете) и довел Кубок мира до ожидаемой победы в общем зачете. Пусть в последних, фалунских гонках он был уже совсем не тот и в итоге финишировал в финале только 25-м. «Глобус»-то — все равно его.

Да и не только (и не столько) в «глобусе» дело. Всем очевидно: у мировых лыж появился новый лидер, на которого теперь долгие годы надо будет равняться и Большунову, и Сергею Устюгову , и всем остальным. Умопомрачительные скачки, которыми Клэбо забегает в подъемы, уходя от преследователей, как от «стоячих», достойны истинного восхищения.

КЕРЛИНГ: МОИСЕЕВА И СИДОРОВА — ВМЕСТЕ ПЬЕДЕСТАЛЕ ЧМ Перед Олимпиадой команды Виктории Моиссевой и Анны Сидоровой боролись между собой за право представлять страну в Пхенчхане в женском керлинге. Сидорова изначально имела преимущество, но в конце 2017-го провалила чемпионат Европы (мимо плей-офф), а потом проиграла и дополнительную отборочную серию матчей квартету Моисеевой. Который, в свою очередь, провалился на Играх.

В результате, на чемпионат мира в Канаду поехала команда Моисеевой — но с запасной Сидоровой.

Этот ЧМ-2018 завершился в воскресенье, и россиянки там финишировали третьими. Результат достойный, хотя команда Сидоровой год назад добиралась и до серебра. Сейчас же Сидорова была в составе «первой запасной» и сыграла лишь в одном, мало что значившем матче группового турнира с немками. Но, так или иначе, в итоге они с Моисеевой впервые стояли вместе на международном пьедестале.