Вячеслав Грозный: «Вполне возможно, что Сейдахмет повторит путь Зинченко»

— Я понимаю Сашу Зинченко, который честно признался, что если бы в свое время остался в «Шахтере», то, наверное, ничего бы хорошего из этого не вышло, — приводит Ua-football слова Грозного. — Человек хочет играть и развиваться. Но, я понимаю и Мирчу Луческу, который не давал шанс молодому исполнителю, а ставил в основу опытных легионеров. Если бы я был на его месте, то тоже ставил бы основных футболистов, потому что перед командой стоит задача всегда выигрывать.

Сейчас «Уфа», как и в случае с Александром Зинченко, подписала молодого и очень талантливого футболиста — Еркебулана Сейдахмета. После работы в Казахстане мне хорошо известны возможности этого нападающего. Его называют казахским Месси. Вполне возможно он повторит путь Зинченко и транзитом через «Уфу» перейдет в один из сильнейших чемпионатов Европы. Парень не сидит на месте, но и не переходит сразу туда, где будет «греть» скамейку. Местные гранды «Кайрат» и «Астана» на сегодняшний день не гарантировали бы ему место в стартовом составе, а в «Уфе» ему, наоборот показали на уже протоптанный путь Зинченко. Для прогресса молодые игроки должны иметь постоянную игровую практику на высоком для себя уровне. Иначе потенциал не будет полностью раскрыт.