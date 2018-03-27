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Вячеслав Грозный: «Вполне возможно, что Сейдахмет повторит путь Зинченко»
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Вячеслав Грозный: «Вполне возможно, что Сейдахмет повторит путь Зинченко» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Заслуженный тренер России Вячеслав Грозный считает, что у нападающего «Уфы» Еркебулана Сейдахмета есть шанс повторить путь Александра Зинченко, который из российского клуба попал в «Манчестер Сити». По мнению специалиста, и украинец, и казахстанец не смогли бы заиграть в топ-клубах своих стран.
— Я понимаю Сашу Зинченко, который честно признался, что если бы в свое время остался в «Шахтере», то, наверное, ничего бы хорошего из этого не вышло, — приводит Ua-football слова Грозного. — Человек хочет играть и развиваться. Но, я понимаю и Мирчу Луческу, который не давал шанс молодому исполнителю, а ставил в основу опытных легионеров. Если бы я был на его месте, то тоже ставил бы основных футболистов, потому что перед командой стоит задача всегда выигрывать.
Сейчас «Уфа», как и в случае с Александром Зинченко, подписала молодого и очень талантливого футболиста — Еркебулана Сейдахмета. После работы в Казахстане мне хорошо известны возможности этого нападающего. Его называют казахским Месси. Вполне возможно он повторит путь Зинченко и транзитом через «Уфу» перейдет в один из сильнейших чемпионатов Европы. Парень не сидит на месте, но и не переходит сразу туда, где будет «греть» скамейку. Местные гранды «Кайрат» и «Астана» на сегодняшний день не гарантировали бы ему место в стартовом составе, а в «Уфе» ему, наоборот показали на уже протоптанный путь Зинченко. Для прогресса молодые игроки должны иметь постоянную игровую практику на высоком для себя уровне. Иначе потенциал не будет полностью раскрыт.
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