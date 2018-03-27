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В Зеленограде прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
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В Зеленограде прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 

Префектура Зеленоградского административного округа 37 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В минувшие выходные в лесном массиве 8 микрорайона Зеленограда прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. В них приняли участие 38 человек из нашего округа, СВАО, СЗАО, ЮЗАО, Митино и Горетовки. Соревнования проводились Центром физкультуры и спорта ЗелАО.
— Участники соревновались на 4-километровой дистанции с 12 контрольными пунктами. Все участники успешно преодолели предложенную дистанцию, — рассказали организаторы соревнования.
Победителями среди мужчин стали:
— М30 — Владимир Чухнюк (Горетовка);
— М55 — Юрий Чухнюк (Горетовка);
— М70 — Петр Кузнецов (СВАО).
Победителями среди женщин стали:
Ж30 — Оксана Калыгина (Зеленоград);
Ж45 — Светлана Русакова (СЗАО).
Семейные команды:
— с детьми до 3-х лет — семья Карайченцевых (ЗелАО);
— с детьми 8-9 лет — семья Околотковых (ЗелАО);
— с детьми 10-12 — семья Громыко (ЮЗАО).
Фото: ЦФКиС ЗелАО
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