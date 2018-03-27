В Зеленограде прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

В минувшие выходные в лесном массиве 8 микрорайона Зеленограда прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. В них приняли участие 38 человек из нашего округа, СВАО, СЗАО, ЮЗАО, Митино и Горетовки. Соревнования проводились Центром физкультуры и спорта ЗелАО.

— Участники соревновались на 4-километровой дистанции с 12 контрольными пунктами. Все участники успешно преодолели предложенную дистанцию, — рассказали организаторы соревнования.

Победителями среди мужчин стали:

— М30 — Владимир Чухнюк (Горетовка);

— М55 — Юрий Чухнюк (Горетовка);

Победителями среди женщин стали:

Ж30 — Оксана Калыгина (Зеленоград);

Семейные команды:

— с детьми до 3-х лет — семья Карайченцевых (ЗелАО);

— с детьми 8-9 лет — семья Околотковых (ЗелАО);

— с детьми 10-12 — семья Громыко (ЮЗАО).

Фото: ЦФКиС ЗелАО