В Самаре стадион «Заря» планируют отдать частной компании

Три городских спортплощадки в ближайшем будущем ждет модернизация. Речь идет о стадионах «Торпедо», «Заря» и «Маяк». Об этом стало известно во время выездного заседания городской думы.

После того, как стадион «Торпедо» перешел на баланс муниципалитета, в нем отремонтировали внутренние помещения. Сейчас комплексом пользуются воспитанники спортшколы №17: борцы, фехтовальщики и волейболисты. Зимой здесь залили каток. Однако главной проблемой стадиона остается футбольное поле.

— Хотелось бы восстановить поле, сделать современные трибуны, часть территории приспособить под сдачу ГТО, — рассказали директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №17 Михаил Аристархов. — Но денег на масштабную реконструкцию арены пока что нет.

На стадионе «Заря» народные избранники столкнулись с аналогичными проблемами. За 60 лет здание ни разу не ремонтировали. В 2015 году оно перешло на баланс муниципалитета. По словам местных жителей, они сами приводили в порядок территорию стадиона.