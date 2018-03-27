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В Самаре стадион «Заря» планируют отдать частной компании
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В Самаре стадион «Заря» планируют отдать частной компании 

63.ru 38 минут назад
Фото: 63.ru
Три городских спортплощадки в ближайшем будущем ждет модернизация. Речь идет о стадионах «Торпедо», «Заря» и «Маяк». Об этом стало известно во время выездного заседания городской думы.
После того, как стадион «Торпедо» перешел на баланс муниципалитета, в нем отремонтировали внутренние помещения. Сейчас комплексом пользуются воспитанники спортшколы №17: борцы, фехтовальщики и волейболисты. Зимой здесь залили каток. Однако главной проблемой стадиона остается футбольное поле.
— Хотелось бы восстановить поле, сделать современные трибуны, часть территории приспособить под сдачу ГТО, — рассказали директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №17 Михаил Аристархов. — Но денег на масштабную реконструкцию арены пока что нет.
На стадионе «Заря» народные избранники столкнулись с аналогичными проблемами. За 60 лет здание ни разу не ремонтировали. В 2015 году оно перешло на баланс муниципалитета. По словам местных жителей, они сами приводили в порядок территорию стадиона.
Сейчас на заборах висят амбарные замки, а все секции стали платными. К тому же на участке, где планировали построить бассейн, установили гаражи. Руководитель городского депаратмента культуры и спорта Виктор Анисатов сообщил, что спорткомплекс будет ремонтировать местная строительная компания. По его словам, представители организации готовы взять стадион в концессию.
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