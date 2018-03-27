Александр Друзь: почему британцы любят Россию?

22 марта 2018 NONTRIVIAL CLUB и Александр Друзь провели очередную интеллектуальную игру из серии «Россия в мире». Темой игры стали культурные взаимоотношения России и Великобритании.

Острый интерес у игроков вызвала тема исторического интереса британцев к России и русской культуре. Например, один из вопросов игры был связан с визитом в Москву знаменитого актера Дэниеля Рэдклиффа, сыгравшего роль Гарри Поттера . После просмотра отрывка из интервью с актером, знатокам было предложено ответить на вопрос, какой роман Рэдклифф считает своим любимым? Правильный ответ — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова

«И это замечательно! Мы — вне политики, наши сражения проходят на полях разума и совершенно бескровны», — прокомментировал Александр Друзь — магистр игры и обладатель «Бриллиантовой совы».

Бессменные ведущие Александр Друзь и Андрей Максимков блестяще провели мероприятие, организованное эксклюзивным лицензиатом телекомпании «Игра-ТВ» — NONTRIVIAL CLUB, во главе с Александрой Григоренко.

В сезоне 2018 вновь разыгрывается миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good».

Следующая игра состоится 24 апреля. Принять участие в ней может каждый, и шанс выиграть миллион все еще остается даже у новичков, что позволяют новые правила 2018 года.

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NONTRIVIAL CLUB — заслуженный тренер разума.