Александр Друзь: почему британцы любят Россию? 

22 марта 2018 NONTRIVIAL CLUB и Александр Друзь провели очередную интеллектуальную игру из серии «Россия в мире». Темой игры стали культурные взаимоотношения России и Великобритании.
Острый интерес у игроков вызвала тема исторического интереса британцев к России и русской культуре. Например, один из вопросов игры был связан с визитом в Москву знаменитого актера Дэниеля Рэдклиффа, сыгравшего роль Гарри Поттера. После просмотра отрывка из интервью с актером, знатокам было предложено ответить на вопрос, какой роман Рэдклифф считает своим любимым? Правильный ответ — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
«И это замечательно! Мы — вне политики, наши сражения проходят на полях разума и совершенно бескровны», — прокомментировал Александр Друзь — магистр игры и обладатель «Бриллиантовой совы».
Нетривиальная игра прошла в ресторане Brasserie de Metropole в самом центре Санкт-Петербурга. Вторая игра сезона 2018 собрала 14 команд и множество знаменитых гостей. Среди постоянных игроков в мероприятии приняли участие прославленные члены клуба: Борис Смолкин, Аркадий Коваль, Геннадий Смирнов, Светлана Камынина, команда «Шестерка слуг» во главе с известным писателем Дмитрием Миропольским; команда «Спасибо за вопрос», капитан Максим Ефимов, ИД «Коммерсант»; команды клубного дома «Ховард Палас»; команда «Берег Маклая», капитан которой известный путешественник и потомок русского ученого Николай Миклухо-Маклай. Битва была очень разумной, но жаркой. На предпоследнем вопросе, во второй игре подряд, победу одержала команда петербургских актеров с капитаном Михаилом Барканом, оправдав название «Те же, там же».
Бессменные ведущие Александр Друзь и Андрей Максимков блестяще провели мероприятие, организованное эксклюзивным лицензиатом телекомпании «Игра-ТВ» — NONTRIVIAL CLUB, во главе с Александрой Григоренко.
В сезоне 2018 вновь разыгрывается миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good».
Следующая игра состоится 24 апреля. Принять участие в ней может каждый, и шанс выиграть миллион все еще остается даже у новичков, что позволяют новые правила 2018 года.
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