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«Вест Бромвич» находится на грани финансового краха
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«Вест Бромвич» находится на грани финансового краха 

Soccer News 33 минуты назад
Фото: Soccer News
«Вест Бромвич» находится на грани финансового краха, об этом рассказал новый исполнительный директор клуба Марк Дженкинс.
"В следующем финансовом отчёте нас ждут значительные потери. Наши зарплаты, трансферные и арендные суммы на рекордном уровне, а мы в подвале таблицы. Мы близки к лимитам. У нас нет денег даже на зарплаты" — цитирует функционера Sky Sports.
По итогам 31 тура «Вест Бромвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17-й позиции «дроздов» отделяют 10 очков.
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