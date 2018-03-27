«Вест Бромвич» находится на грани финансового краха

«Вест Бромвич» находится на грани финансового краха, об этом рассказал новый исполнительный директор клуба Марк Дженкинс

"В следующем финансовом отчёте нас ждут значительные потери. Наши зарплаты, трансферные и арендные суммы на рекордном уровне, а мы в подвале таблицы. Мы близки к лимитам. У нас нет денег даже на зарплаты" — цитирует функционера Sky Sports.

По итогам 31 тура «Вест Бромвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17-й позиции «дроздов» отделяют 10 очков.