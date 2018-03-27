«Вест Бромвич» находится на грани финансового краха, об этом рассказал новый исполнительный директор клуба Марк Дженкинс.
"В следующем финансовом отчёте нас ждут значительные потери. Наши зарплаты, трансферные и арендные суммы на рекордном уровне, а мы в подвале таблицы. Мы близки к лимитам. У нас нет денег даже на зарплаты" — цитирует функционера Sky Sports.
По итогам 31 тура «Вест Бромвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17-й позиции «дроздов» отделяют 10 очков.