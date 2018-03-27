Всероссийский турнир по рукопашному бою прошел в Измайлове

В течение трех дней в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма проходил Всероссийский турнир по рукопашному бою.

В спортивном состязании приняли участие православные военно-патриотические клубы, которые представляли 19 регионов страны. В организации и судействе участвовали студенты кафедры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности вуза.

Перед началом турнира спортсменов напутствовал духовник Центра «Пересвет» иерей Павел Тарасов . Обращаясь к участникам турнира, он пожелал всегда оставаться рыцарями, быть постоянно готовым прийти на помощь и защитить человека, которому нужна помощь.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности РГУФКСМиТ Владимир Пьянников пригласил ребят, которые в будущем хотят связать свою жизнь со спортом, тренерской деятельностью, на обучение в центральный спортивный университет страны.

Турнир был лично-командным. Участники выступали в трех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 и 16-17. По окончании турнира все призеры и победители получили именные награды в память воинов, погибших при исполнении.