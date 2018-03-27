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Всероссийский турнир по рукопашному бою прошел в Измайлове
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Всероссийский турнир по рукопашному бою прошел в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В течение трех дней в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма проходил Всероссийский турнир по рукопашному бою.
В спортивном состязании приняли участие православные военно-патриотические клубы, которые представляли 19 регионов страны. В организации и судействе участвовали студенты кафедры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности вуза.
Перед началом турнира спортсменов напутствовал духовник Центра «Пересвет» иерей Павел Тарасов. Обращаясь к участникам турнира, он пожелал всегда оставаться рыцарями, быть постоянно готовым прийти на помощь и защитить человека, которому нужна помощь.
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности РГУФКСМиТ Владимир Пьянников пригласил ребят, которые в будущем хотят связать свою жизнь со спортом, тренерской деятельностью, на обучение в центральный спортивный университет страны.
Турнир был лично-командным. Участники выступали в трех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 и 16-17. По окончании турнира все призеры и победители получили именные награды в память воинов, погибших при исполнении.
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