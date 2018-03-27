Я думаю, будет сформирована профессиональная команда: Шабан Магомедов дал комментарий относительно новшеств в Минтранспорта

Я думаю, будет сформирована профессиональная команда: Шабан Магомедов дал комментарий относительно новшеств в МинтранспортаШабан Магомедов, заместитель начальника управления транспорта, прокомментировал перемены в Министерстве транспорта , энергетики и связи, которые вступили в силу в связи с указом врио главы Дагестана Владимира Васильева

«Все зависит от того, как руководитель поставит работу. От названия, статуса ведомства мало что зависит. В министерстве транспорта, энергетики и связи в последние годы были хорошие планы, прогнозы, дорожные карты. Если министр транспорта пойдет на реализацию этих дорожных карт со своими идеями и мыслями — то было бы хорошо, но если оставит позади все, что мы уже имеем и начнет все с нуля, то я боюсь, что на этом мы можем потерять время», — поделился Магомедов.

Магомедов сообщил, что Гаджимурадов Ширухан опытный специалист и что в его команде будут работать профессионалы, которые разрядят напряженную обстановку в транспортной системе.

«Я имею в виду, что сегодня в Министерстве транспорта, энергетики и связи, точнее бывшего министерства, имеются соответствующие дорожные карты, программа развития транспортного комплекса Дагестана. Новый руководитель (Гаджимурадов Ширухан) сам из этой системы — он работал долгое время и в Дагестане и за его пределами, я думаю, что он сможет со своей командой организовать все эти программы. Я повторюсь, статус и название ведомства — это не существенно, главное кто руководит министерством и кто в его команде.

Я думаю, будет сформирована профессиональная команда и, наконец, поставят точку над этим безобразием, которое у нас на транспортном рынке и будет наведен порядок в транспортной системе», — рассказал Шабан Магомедов.

Напомним, что 26 марта врио Дагестана Владимиром Васильевым был подписан указ, который внес изменения в Министерствах РД.