Андрей Шевченко: «Футболисты должны зарабатывать большие деньги» 

Экс-форвард «Милана» и «Челси», а сейчас тренер сборной Украины Андрей Шевченко сравнил футбол своего времени с нынешним. Также специалист признал, что в футболе стало меньше ярких личностей.
— Добавились скорости, футболисты стали не то, что более талантливыми, а более универсальными, — приводит football24.ua слова Шевченко. — Они стали более тактически подготовленными. Современный футбол требует от футболистов большего, чем раньше. Необходимые совершенно новые умения.
— Согласны с тем, что когда-то было больше индивидуальностей, а сейчас общий уровень игроков практически одинаковый?
— Да, раньше был широкий выбор индивидуальностей и интересных игроков. Но средний уровень был ниже. Сейчас есть Роналду, Месси, Неймар подходит. Все остальные высокого уровня, но ниже этого трио.
— Большие деньги портят футболистов?
— Нет. Футболисты должны зарабатывать большие деньги.