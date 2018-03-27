Андрей Шевченко: «Футболисты должны зарабатывать большие деньги»

Экс-форвард «Милана» и «Челси», а сейчас тренер сборной Украины Андрей Шевченко сравнил футбол своего времени с нынешним. Также специалист признал, что в футболе стало меньше ярких личностей.

— Добавились скорости, футболисты стали не то, что более талантливыми, а более универсальными, — приводит football24.ua слова Шевченко. — Они стали более тактически подготовленными. Современный футбол требует от футболистов большего, чем раньше. Необходимые совершенно новые умения.

— Согласны с тем, что когда-то было больше индивидуальностей, а сейчас общий уровень игроков практически одинаковый?

— Да, раньше был широкий выбор индивидуальностей и интересных игроков. Но средний уровень был ниже. Сейчас есть Роналду, Месси, Неймар​ подходит. Все остальные высокого уровня, но ниже этого трио.

— Большие деньги портят футболистов?

— Нет. Футболисты должны зарабатывать большие деньги.