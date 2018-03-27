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День спорта провели в районе Аэропорт
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День спорта провели в районе Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В центре «Орбита», который расположен на улице 8 Марта, прошел праздник «День спорта». В нем приняли участие спортсмены-любители разных возрастов. Об этом рассказала руководитель досугового учреждения Екатерина Копейкина.
— Тренер по фитнесу Ольга Симонова в начале мероприятия провела разминку и разделила участников на команды. Ребята задорно, весело и быстро справились с заданиями и эстафетами, — поделилась Копейкина
В конце праздника всем участникам были вручены сувениры.
Напомним, отделения ГБУ «Центр досуга и спорта „Орбита“ расположены в районе Аэропорт по двум адресам: Малый Зыковский проезд, д. 4/6, улица 8 Марта, д. 9. (мю)
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