День спорта провели в районе Аэропорт

В центре «Орбита», который расположен на улице 8 Марта, прошел праздник «День спорта». В нем приняли участие спортсмены-любители разных возрастов. Об этом рассказала руководитель досугового учреждения Екатерина Копейкина

— Тренер по фитнесу Ольга Симонова в начале мероприятия провела разминку и разделила участников на команды. Ребята задорно, весело и быстро справились с заданиями и эстафетами, — поделилась Копейкина

В конце праздника всем участникам были вручены сувениры.

Напомним, отделения ГБУ «Центр досуга и спорта „Орбита“ расположены в районе Аэропорт по двум адресам: Малый Зыковский проезд, д. 4/6, улица 8 Марта, д. 9. (мю)