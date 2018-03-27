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Забег выходного дня неподалеку от Куркина объединил 36 спортсменов
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Забег выходного дня неподалеку от Куркина объединил 36 спортсменов 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина прошел очередной бесплатный забег выходного дня, в котором приняли участие 36 человек.
— Это был 216-й забег. Первое место среди мужчин занял Андрей Степанов, второе — Олег Игнатов, а третье — Илья Гончаренко. Среди женщин первой на дистанции оказалась Оксана Карышева, второй пришла Лидия Аладинская, третье место досталось Анастасии Обуденковой. Поздравляем Марину Вильданову и Оксану Карышеву с 50-м по счету забегом. Ирине Гончаренко спасибо за вкусный пирог к чаю. Благодарим волонтеров за помощь в организации мероприятия, — отметили организаторы из проекта Parkrun.
Напомним, принять участие в таких забегах могут все желающие. Мероприятия проводят по субботам в 09.00 в парке «Северное Тушино» (напротив Химкинского бульвара). Более подробная информация по ссылке www.parkrun.ru/severnoetushino/course.
(ск)
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