Забег выходного дня неподалеку от Куркина объединил 36 спортсменов

В парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина прошел очередной бесплатный забег выходного дня, в котором приняли участие 36 человек.

— Это был 216-й забег. Первое место среди мужчин занял Андрей Степанов , второе — Олег Игнатов , а третье — Илья Гончаренко. Среди женщин первой на дистанции оказалась Оксана Карышева, второй пришла Лидия Аладинская, третье место досталось Анастасии Обуденковой. Поздравляем Марину Вильданову и Оксану Карышеву с 50-м по счету забегом. Ирине Гончаренко спасибо за вкусный пирог к чаю. Благодарим волонтеров за помощь в организации мероприятия, — отметили организаторы из проекта Parkrun.

Напомним, принять участие в таких забегах могут все желающие. Мероприятия проводят по субботам в 09.00 в парке «Северное Тушино» (напротив Химкинского бульвара). Более подробная информация по ссылке www.parkrun.ru/severnoetushino/course.

(ск)