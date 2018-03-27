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Нижегородцы завоевали пять медалей на Кубке России по тяжелой атлетике
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Нижегородцы завоевали пять медалей на Кубке России по тяжелой атлетике 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В числе их наград три золота, одно серебро и одна бронза. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ, НО «Центр спортивной подготовки».
Соревнования стартовали в Сочи 22 марта и продлятся до 28 марта. Нижегородцы показали высокие результаты с самого начала. В весовой категории 69 кг среди мужчин равных не было Александру Куварину. В рывке он взял 127 кг, в толчке — 166 кг, в сумме — 293 кг. Среди женщин в весовой категории 48 кг первое место заняла нижегородка Ольга Голованова с результатами 73, 94 и 167 кг соответственно. В весовой категории 75 кг отличились сразу две спортсменки из столицы Приволжья. Золотую медаль завоевала Анастасия Романова, а серебряную — Екатерина Катина. В весовой категории 62 кг среди мужчин нижегородец Кирилл Остеев занял третье место.
Напомним, нижегородская теннисистка Любовь Тэнцер стала лучшей на первенстве ПФО.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
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