Профессиональный матч по PUBG закончился неожиданно

Один из матчей PUBGOnline Showdown, европейского онлайн-дивизиона по Playerunknown’s Battlegrounds, закончился неожиданно. 26 марта в битве, которая завершила турнирный день, победила команда Team Liquid: ее стрелок Хорд ibiza ван Гелдере провел рискованный маневр и бросился со скалы. Благодаря рискованному трюку, его отряд взял верх.

Что вынудило голландца совершить прыжок из фильмов Джона Ву ? Все просто: в конце матча остались 8 стрелков из 4 враждующих команд. На «радость» выжившим круг принялся сужаться в последний раз, в центре оказалась скала. Все, кто оказались за ее пределами, теряли жизнь и со временем погибали. Хорд ван Гелдере находился со своим напарником наверху, их соперники были внизу. Ни одна из сторон не решалась атаковать, что означало: преуспеет тот, кто основательно запасся аптечками. ibiza не устроил подобный расклад: он бросился вниз и, находясь в полете, застрелил недруга. К тому времени остальные враги умерли, поэтому Team Liquid победила.

Обычно Playerunknown’s Battlegrounds радует менее веселыми приколами, ведь те получаются из-за глюков «Королевской Битвы». Но в этот раз все было честно: ibiza и его товарищ победили, не нарушая правил, благодаря смекалке. Тем самым Team Liquid шокировала комментаторов и зрителей.