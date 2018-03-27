Луиш Фигу определил фаворитов чемпионата мира-2018

Марсель Десайи: Почему бы не увидеть финал ЧМ-2018 между французами и бразильцами

RT на русском. «Я бы поставил на Германию, Бразилию, Аргентину или Испанию. У Франции тоже сильная сборная. Но основной фаворит, конечно, — немцы, ведь они всегда выходят в финальную часть. У них много опыта и богатая история на чемпионатах мира», — приводит слова Фигу

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Германии сыграет в группе F с командами: Мексики (17 июня, «Лужники»), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).