Матюшенко: не можем назвать точные сроки погашения долгов «Тосно»

«Палата по разрешению споров РФС только сегодня приняла это решение. Пока трудно сказать конкретные сроки погашения всех долгов. Это важно сделать не только для того, чтобы участвовать в летнем трансферном окне, но и для прохождения процедуры лицензирования. С «хвостами» мы её не пройдём в любом случае, так что времени остаётся не так уж и много.

Конечно, эта ситуация сказывается на настроении внутри команды, отражаясь и на тренировочном процессе, и на играх. Мы всё объясняем ребятам. Всё равно надо играть, побеждать и оставаться в Премьер-Лиге, чтобы развернуть потенциальных спонсоров в нашу сторону. Ждём помощи и от губернатора, и от предполагаемых инвесторов», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным