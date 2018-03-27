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Матюшенко: не можем назвать точные сроки погашения долгов «Тосно»
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Матюшенко: не можем назвать точные сроки погашения долгов «Тосно» 

Чемпионат.com 39 минут назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал решение Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза наложить запрет на «Тосно» регистрировать новых игроков из-за задолженностей.
«Палата по разрешению споров РФС только сегодня приняла это решение. Пока трудно сказать конкретные сроки погашения всех долгов. Это важно сделать не только для того, чтобы участвовать в летнем трансферном окне, но и для прохождения процедуры лицензирования. С «хвостами» мы её не пройдём в любом случае, так что времени остаётся не так уж и много.
Конечно, эта ситуация сказывается на настроении внутри команды, отражаясь и на тренировочном процессе, и на играх. Мы всё объясняем ребятам. Всё равно надо играть, побеждать и оставаться в Премьер-Лиге, чтобы развернуть потенциальных спонсоров в нашу сторону. Ждём помощи и от губернатора, и от предполагаемых инвесторов», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Палата по разрешению споров обязала команду из Ленинградской области выплатить задолженности по контракту и проценты за задержку выплаты футболистам Дмитрию Богаеву и Максиму Палиенко. Также «Тосно» должен погасить задолженность по соглашению о расторжении контракта и проценты за задержку выплаты перед Младеном Кашчеланом.
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