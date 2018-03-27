Матюшенко: не можем назвать точные сроки погашения долгов «Тосно» 

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал решение Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза наложить запрет на «Тосно» регистрировать новых игроков из-за задолженностей.
«Палата по разрешению споров РФС только сегодня приняла это решение. Пока трудно сказать конкретные сроки погашения всех долгов. Это важно сделать не только для того, чтобы участвовать в летнем трансферном окне, но и для прохождения процедуры лицензирования. С «хвостами» мы её не пройдём в любом случае, так что времени остаётся не так уж и много.
Конечно, эта ситуация сказывается на настроении внутри команды, отражаясь и на тренировочном процессе, и на играх. Мы всё объясняем ребятам. Всё равно надо играть, побеждать и оставаться в Премьер-Лиге, чтобы развернуть потенциальных спонсоров в нашу сторону. Ждём помощи и от губернатора, и от предполагаемых инвесторов», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Палата по разрешению споров обязала команду из Ленинградской области выплатить задолженности по контракту и проценты за задержку выплаты футболистам Дмитрию Богаеву и Максиму Палиенко. Также «Тосно» должен погасить задолженность по соглашению о расторжении контракта и проценты за задержку выплаты перед Младеном Кашчеланом.