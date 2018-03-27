Советскую музыкальную комедию «Точка, точка, запятая» покажут в кинотеатре на Костякова

В кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова, состоится показ советской музыкальной комедии «Точка, точка, запятая». Зрителей ждут 29 марта. Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова , сеанс приурочен к юбилею режиссера Александра Митты

— «Точка, точка, запятая» — это история о восьмикласснике по имени Леша Жильцов. В его классе все считают себя «личностями», а сам Леша ничего из себя не представляет. Однажды в классе появляется новенькая — Женя Каретникова. Постепенно, общаясь с ней, Леша понимает, что ему необходимо изменить себя, и постепенно он становится сильнее, смелее, старательнее и находчивее. Наступает день, когда ему необходимо проявить свои новые качества. Команда его класса выступает в эстафете, и Леше приходится заменить товарища, выбывшего из строя в последний момент. В итоге команда выигрывает эстафету благодаря Леше, — пояснила Овсянникова.

Начало в 12.00. Напомним, адрес кинотеатра — ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)