Решение о штрафе Ле Пена за слова о газовых камерах осталось в силе

Таким образом, это решение является окончательным. В апреле 2015 года, выступая в эфире одного из французских телеканалов, Ле Пен сказал, что газовые камеры были лишь «деталью» Второй мировой войны. Впервые такое отношение к газовым камерам он высказал еще в 1987 году, а позднее неоднократно его повторял.

Через год суд в Париже оштрафовал Ле Пена в связи с его заявлениями.

Ранее скандальные высказывания Ле Пена послужили причиной его исключения из партии.