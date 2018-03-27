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Решение о штрафе Ле Пена за слова о газовых камерах осталось в силе
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Решение о штрафе Ле Пена за слова о газовых камерах осталось в силе 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Кассационный суд во Франции во вторник оставил в силе судебное решение, которое обязывает основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена выплатить штраф в размере 30 тысяч евро за его провокационные заявления о газовых камерах, сообщают французские СМИ.
Таким образом, это решение является окончательным. В апреле 2015 года, выступая в эфире одного из французских телеканалов, Ле Пен сказал, что газовые камеры были лишь «деталью» Второй мировой войны. Впервые такое отношение к газовым камерам он высказал еще в 1987 году, а позднее неоднократно его повторял.
Через год суд в Париже оштрафовал Ле Пена в связи с его заявлениями.
Ранее скандальные высказывания Ле Пена послужили причиной его исключения из партии.
"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения.
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