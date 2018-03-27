Бессеберг против выдвижения Бейгарда на пост главы IBU

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг выступил против выдвижения соотечественника Туре Бейгарда на пост главы организации. 16 марта 72-летний функционер принял решение не переизбираться. Спортивный чиновник считает, что его преемником может стать восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален.

— Я не против него как человека, но он относится к неправильной возрастной группе, — цитирует NRK Бессеберга. — На мой взгляд, важно начать менять 70-летних чиновников. 60-70 лет — это не будущее.

-Если Норвегия выберет Бейгарда, можете ли вы снова выдвинуть свою кандидатуру?

— Я уже говорил, что за мной остается такое право. Туре Бейгард — хороший парень. Мне кажется, Норвегия, как один из лидиров биатлона, должна выбрать кого-то из молодого поколения. Лично мне повезло — я в 42 года стал вице-президентом IBU, а в 46 — президентом.

Если посмотреть на лидеров европейских стран, они старше 31 года В этом мы не должны отставать от других. Не нужно устраивать в биатлоне дом престарелых