ЦСКА примет решение об участии Фернандеса в матче с «Арсеналом» после дополнительного обследования

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что защитник Мариу Фернандес точно пропустит матч 24-го тура чемпионата России с «Ростовом». При этом медик пока не стал делать прогнозов относительно того, сыграет ли бразилец с российским паспортом в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» — на следующей неделе ему предстоит пройти еще одно обследование.

— Процесс восстановления у Фернандеса идет по плану — сказал Керимов. — На следующей неделе проведем дополнительное обследование от которого и будем отталкиваться.

— То есть матч с «Ростовом» он точно пропустит?

— Да.

— А к матчу с «Арсеналом» теоретически может восстановиться?

— Об этом можно будет сказать только на следующей неделе, после контрольного обследования и тестовых занятий. ( Павел ГУРЕВИЧ

Напомним, Фернандес получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0). Встреча с «Ростовом» состоится 1 апреля на стадионе «Олимп-2».

Первый матч с «Арсеналом» пройдет 5 марта в Лондоне, ответная игра — 12 апреля в Москве.