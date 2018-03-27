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ЦСКА примет решение об участии Фернандеса в матче с «Арсеналом» после дополнительного обследования
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ЦСКА примет решение об участии Фернандеса в матче с «Арсеналом» после дополнительного обследования 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что защитник Мариу Фернандес точно пропустит матч 24-го тура чемпионата России с «Ростовом». При этом медик пока не стал делать прогнозов относительно того, сыграет ли бразилец с российским паспортом в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» — на следующей неделе ему предстоит пройти еще одно обследование.
— Процесс восстановления у Фернандеса идет по плану — сказал Керимов. — На следующей неделе проведем дополнительное обследование от которого и будем отталкиваться.
— То есть матч с «Ростовом» он точно пропустит?
— Да.
— А к матчу с «Арсеналом» теоретически может восстановиться?
— Об этом можно будет сказать только на следующей неделе, после контрольного обследования и тестовых занятий. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, Фернандес получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0). Встреча с «Ростовом» состоится 1 апреля на стадионе «Олимп-2».
Первый матч с «Арсеналом» пройдет 5 марта в Лондоне, ответная игра — 12 апреля в Москве.
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