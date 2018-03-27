Англия — Италия. Видеопрогноз Дениса Казанского

Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на товарищеский матч Англия — Италия. Эксперт предполагает, что матч не получится результативный.

Всем привет!

В эти дни очень сложно не думать, что произошло в Кемерово и как-то рассуждать о футболе. Да, мы говорим о том, что жизнь продолжается, и 90 минут футбола может быть хоть как-то отвлекут от мыслей об этом абсолютно катастрофическом событии в нашей с вами жизни.

Англия и Италия сыграют на «Уэмбли». Можно сказать, что Англия при Саутгейте превратилась в довольно скучную команду. Она не пропускает, но она и не забивает. Вот кое-как закатили мяч очень скучным голландцам — 1:0, Джесси Лингард . Практически без моментов та игра была.

Италия без времени. Надо понять, в каком направлении двигаться дальше после непопадания на чемпионат мира в Россию. Игра против Аргентины показала, что у этой команды мысли не очень много. Англия традиционно неудачно играет с итальянцами. Обратите внимание, что за последние 20 лет только один раз удалось победить. Вообще англичане против команд, которые находятся выше них в классификации, играют просто неважно, они не могут их победить.

Думаю, что и на «Уэмбли» нас ждет довольно скучная игра с минимум забитых мячей. Я не думаю, что здесь Англия будет рвать и метать, просто сил нет, а у Италии сейчас нет сил, чтобы разорвать эту Англию. Я склоняюсь к ничейному результату, но все-таки остановился бы на том, что в этой игре будет низ. Давайте беречь себя. Пока!