Врач ЦСКА — про Васина: «Пока составили программу на ближайшие 2,5 месяца»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал про восстановление защитника Виктора Васина . Напомним, 29-летний игрок пропустит до шести месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена и, скорее всего, не примет участие в домашнем чемпионате мира. Армеец получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:0).

— Как проходит восстановление Виктора Васина?

— После повторной операции на колене Васин прошел двухнедельную реабилитацию в итальянской клинике «Вилла Стюард». Сейчас он занимается уже под нашим наблюдением и по нашей программе.

— Сколько пропустит защитник?

— Пока составили программу на ближайшие 2,5 месяца. Дальше о сроках будем решать в зависимости от динамики восстановления и состояния оперированного колена.