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Врач ЦСКА — про Васина: «Пока составили программу на ближайшие 2,5 месяца»
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Врач ЦСКА — про Васина: «Пока составили программу на ближайшие 2,5 месяца» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал про восстановление защитника Виктора Васина. Напомним, 29-летний игрок пропустит до шести месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена и, скорее всего, не примет участие в домашнем чемпионате мира. Армеец получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:0).
— Как проходит восстановление Виктора Васина?
— После повторной операции на колене Васин прошел двухнедельную реабилитацию в итальянской клинике «Вилла Стюард». Сейчас он занимается уже под нашим наблюдением и по нашей программе.
— Сколько пропустит защитник?
— Пока составили программу на ближайшие 2,5 месяца. Дальше о сроках будем решать в зависимости от динамики восстановления и состояния оперированного колена.
Первый матч четвертьфинала Лиги Европы с «Арсеналом» пройдет 5 марта в Лондоне, ответная игра — 12 апреля. (Павел ГУРЕВИЧ)
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