Тренерский штаб минского «Динамо» останется без изменений в следующем сезоне КХЛ

ТАСС , 27 марта. Руководство минского «Динамо» намерено сохранить без изменений тренерский штаб команды в следующем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил глава МВД Белоруссии, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич , слова которого приводит агентство БЕЛТА.

"Определенная положительная динамика была достигнута, и тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные. Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне-2017/18", — сказал Шуневич.

Шуневич также сказал, что количество легионеров в минском клубе будет сокращаться. «Все-таки я твердо убежден в том, что количество легионеров постепенно, плавно мы должны сокращать. В некоторых кругах это непопулярная мысль, и большинство клубов особенно об этом не задумывается», — добавил он.