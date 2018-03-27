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Тренерский штаб минского «Динамо» останется без изменений в следующем сезоне КХЛ
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Тренерский штаб минского «Динамо» останется без изменений в следующем сезоне КХЛ 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 27 марта. Руководство минского «Динамо» намерено сохранить без изменений тренерский штаб команды в следующем сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил глава МВД Белоруссии, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич, слова которого приводит агентство БЕЛТА.
"Определенная положительная динамика была достигнута, и тренерский штаб сегодня находится на марше, как говорят военные. Поэтому менять коней на переправе считаю нецелесообразным, надо дать еще один шанс развить все положительное, что было в клубе, и попытаться доставить большее удовольствие нашим болельщикам, чем это мы сделали в сезоне-2017/18", — сказал Шуневич.
Шуневич также сказал, что количество легионеров в минском клубе будет сокращаться. «Все-таки я твердо убежден в том, что количество легионеров постепенно, плавно мы должны сокращать. В некоторых кругах это непопулярная мысль, и большинство клубов особенно об этом не задумывается», — добавил он.
Главным тренером минского «Динамо» в сезоне-2017/18 был канадец Горди Дуайер. Его ассистентами были белорусские тренеры Сергей Стась, Алексей Кудин и Константин Кольцов. В сезоне-2017/18 минское «Динамо» заняло десятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и не вышло в плей-офф.
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