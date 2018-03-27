Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Майами — Кливленд, Нью-Орлеан — Портленд

«Хит» одолеют «Кавс» во второй четверти, «Трэйл Блэйзерс» победят «Пеликанс» — в «Большом куше».

Как говорил один из героев советской классики: всё, всё, что нажил непосильным трудом, всё же погибло. Чёрная полоса продолжилась, и количество проигранных подряд ставок дошло до ужасной отметки. К двум неудачным прогнозам от 22 марта добавилась ещё тройка провалов с прошлого выпуска рубрики.

«Сиксерс» продолжили победную поступь и без особого труда разобрались с «Тимбервулвз». От Эмбиида требовалось не менее 23 очков, но центровой ограничился 19, чего хватило с запасом. В противостоянии «Рокетс» и «Пеликанс» до пробития тотала не хватило более 20 результативных баллов, а точность команд оставляла желать лучшего. «Нью-Орлеан» реализовал менее 40% в поле, а с дальней дистанции дело обстояло ещё хуже. Удивительно, что даже Харден исполнил с линии штрафных всего лишь 2 броска за встречу.

Ближе всего к проходу была ставка на «Лейкерс» с форой «-9» и коэффициентом больше двойки, но автора подвели желание увеличить прибыль и неверные данные о лидере «Мемфиса». Марк Газоль , напротив которого до игры висела отметка о пропуске матча, появился на паркет, провёл более получаса и набрал 18 очков. Возможно, и самих баскетболистов «Лос-Анджелеса» постигло некоторое удивление, ведь после первой четверти «Гриззлиз» повели 28:17. В дальнейшем «озёрники» исправили ситуацию и добрались до волевого успеха, но итоговый счёт 93:100 не соответствует выбранному гандикапу.

Таким образом, в банке осталось 41 762 фишки. Удастся ли прервать серию неудач?

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» — «Кливленд Кавальерс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.23/1.74, фора (+4) за 1.95. Тоталы — хозяева (107,5) за 1.95, гости (111,5) за 1.87, общий (218) за 1.95. Выбор — победа «Хит» во второй четверти с коэффициентом 2.34 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 2680 фишек).

Леброн Джеймс возвращается в солнечную Флориду, где ему предстоит столкнуться с Эриком Споэльстрой и Дуэйном Уэйдом. «Кавальерс» после вынужденной перестановки в тренерском штабе одержали четыре победы подряд, что, безусловно, связано и с возвращением в строй Кевина Лава . Результативность «Кливленда» увеличилась, и даже «Рэпторс» не устояли перед натиском парней из Огайо. Пока сложно говорить о каких-либо существенных изменениях в рисунке игры из-за временного повышения Ларри Дрю , поэтому эта успешная серия может оказаться эмоциональным всплеском или плановым набором формы к плей-офф. Букмекеры логично считают «Хит» аутсайдерами, но с очень небольшой форой. Учитывая прошедшие поединки «Майами», выбор пал на викторию хозяев во второй четверти.

Даже Леброну требуется отдых, и любой коллектив, стремящийся к победе над «Кавальерс», старается максимально продуктивно использовать время, когда Джеймс восстанавливает силы на скамейке. Во вторых игровых отрезках Король обычно пропускает около четырёх минут, поэтому для «Хит» жизненно важно провести данный промежуток эффективно. Ростер «Майами» как раз и позволяет задействовать две практически равноценные пятёрки и стараться на протяжении всей встречи поддерживать необходимый темп. Добавьте сюда мотивированного Уэйда, желающего продемонстрировать бывшей команде свою истинную ценность. И тогда создадутся все возможности для успеха хозяев в выбранной четверти.

Эрик Споэльстра является высококвалифицированным специалистом, который регулярно доказывает собственный уровень и умеет оперативно влиять на действия игроков. В прошлой встрече с «Пэйсерс» резервисты «Майами» провалились, и это послужило причиной обидного поражения. Уверен, что на этот раз главный тренер «Хит» не допустит ничего подобного и сможет использовать «скамейку» для извлечения максимальной пользы. Стартовый состав хозяев также способен доставить «Кавальерс» множество неприятностей и попытаться остановить Леброна. Если Уэйд и компания собираются побороться за победу, то нужно уничтожить запас «Кливленда» во второй четверти и держать разницу основой.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.92/1.98, фора (-1) за 1.97. Тоталы — хозяева (111,5) за 1.95, гости (110,5) за 1.87, общий (221) за 1.93. Выбор — победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «-1» с коэффициентом 2.02 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 2040 фишек).

Сражение двух франшиз Запада, которые уже в первом раунде плей-офф могут столкнуться друг с другом, обещает выйти интересным. «Пеликанс» на горбу Дэвиса пытаются закрепиться в кубковой восьмёрке конференции и убедить Казинса остаться, а Лиллард с партнёрами готовятся пошуметь в играх на вылет. Ресурсы обеих команд ограниченны, а сильные и слабые стороны давно известны, однако прямо сейчас состав «Трэйл Блэйзерс» выглядит более солидным, нежели у «Нью-Орлеана», поэтому прогнозируем победу гостей.

В стане Элвина Джентри под вопросом находятся Рондо и Миротич, притом что необходимой глубины у «Пеликанс» нет даже близко. В текущем регулярном чемпионаты коллективы встречались трижды, и «Нью-Орлеан» дважды добывал победу, но во всех битвах принимал участие Казинс. В упомянутых поединках Демаркус суммарно набрал 101 очко и сделал 40 подборов, следовательно гигантская нагрузка достанется Энтони Дэвису, а Нуркичу не придётся разрываться между двумя фантастическими большими.

А вот лидеров «Портленда» хозяевам останавливать некем. Джру Холидей в защите не особо усердствует, предпочитая сосредотачивать собственный потенциал только вблизи чужого кольца, Деандре Лиггинс пытается действовать в агрессивной манере Партика Беверли, но пока больше занимается показушными выступлениями, а оборонительные навыки Иэна Кларка лучше даже не упоминать.

Больная тема «Трэйл Блэйзерс» (время резервистов) в этой сшибке выглядит скорее преимуществом, ведь запасные «Нью-Орлеана» впечатляют ещё меньше. И если Терри Стоттсу есть чем ослабить козыри оппонента, то Элвин Джентри может рассчитывать только на героизм Дэвиса и сумасшедшую точность снайперов. Однако заметим, что в нынешнем сезоне Лиллард с партнёрами смогли прибавить по части охраны своего кольца, поэтому данный прогноз автору видится прибыльным на дистанции.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 37 762 фишки.