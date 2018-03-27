Ещё
Эс-Би-Ай Банк планирует привлечь более 300 тыс. новых клиентов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эс-Би-Ай Банк планирует привлечь более 300 тыс. новых клиентов 

Банки.ру 1 час назад
В рамках новой стратегии Эс-Би-Ай Банк (бывший ЯР-Банк) планирует в течение пяти лет привлечь более 300 тыс. новых клиентов в розничный бизнес, сообщил председатель правления банка Андрей Карякин
«Мы, прежде всего, будем ориентироваться на онлайн-предоставление услуг. Холдинг SBI является онлайн — банком номер один в Японии. Идеология заключается в том, что клиент находит все необходимые ему услуги в одном банке», — рассказал он.
Карякин также сообщил, что одним из основных направлений деятельности банка станет корпоративный бизнес с акцентом на малые и средние предприятия.
«Наш подход заключается в том, что мы готовы работать с клиентами малого и среднего бизнеса во многих сферах. Не существует жесткого списка компаний или индустрий, с которыми мы собираемся сотрудничать», — сказал он.
«Мы запустим онлайн-опрос резидентов территорий опережающего развития на предмет того, какие банковские продукты услуги им были бы интересны», — добавил предправления.
По его словам, банк хочет создать платформу, которая будет иметь финансовые и нефинансовые сервисы, а также элементы открытой архитектуры. «Наши планы — к 2022 году иметь порядка 400 тысяч клиентов физических лиц», — указал он.
Банки.ру: последние новости
Уровень безработицы в России в феврале снизился до 5% Платежная система «Мир» стала официальным партнером сборной России по футболу НСПК в сотрудничестве с РФС предложит своим клиентам ряд привилегий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201849
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение