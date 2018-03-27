Эс-Би-Ай Банк планирует привлечь более 300 тыс. новых клиентов

В рамках новой стратегии Эс-Би-Ай Банк (бывший ЯР-Банк ) планирует в течение пяти лет привлечь более 300 тыс. новых клиентов в розничный бизнес, сообщил председатель правления банка Андрей Карякин

«Мы, прежде всего, будем ориентироваться на онлайн-предоставление услуг. Холдинг SBI является онлайн — банком номер один в Японии. Идеология заключается в том, что клиент находит все необходимые ему услуги в одном банке», — рассказал он.

Карякин также сообщил, что одним из основных направлений деятельности банка станет корпоративный бизнес с акцентом на малые и средние предприятия.

«Наш подход заключается в том, что мы готовы работать с клиентами малого и среднего бизнеса во многих сферах. Не существует жесткого списка компаний или индустрий, с которыми мы собираемся сотрудничать», — сказал он.

«Мы запустим онлайн-опрос резидентов территорий опережающего развития на предмет того, какие банковские продукты услуги им были бы интересны», — добавил предправления.

По его словам, банк хочет создать платформу, которая будет иметь финансовые и нефинансовые сервисы, а также элементы открытой архитектуры. «Наши планы — к 2022 году иметь порядка 400 тысяч клиентов физических лиц», — указал он.