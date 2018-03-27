Игрок «Локомотива» Эдер: «Учиться в МГУ? Я сказал, что вернусь сюда студентом» 

Нападающий «Локомотива» Эдар, права на которого принадлежат «Лиллю», вместе с главным тренером Юрием Семиным побывал на встрече со студентами МГУ. В ходе беседы португальский футболист ответил на вопрос о том, не хотел бы он поучиться в Московском государственном университете.
«Мы сейчас были в главном здании, поднялись на самый верх — там сумасшедший вид на «Лужники». И я сказал: «Вернусь сюда студентом!.
В России достаточно холодно, но мне нравится Москва. РФПЛ — тоже очень плотная лига, сейчас за чемпионство. Так что если у меня спросят совета, я посоветую сюда приехать», — передает слова Эдера корреспондент Sport24.ru Данила Игнатов.