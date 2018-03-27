Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию

Сборная Бразилии одержала победу над Германией в товарищеском матче. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской команды.

На 37-й минуте Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Габриэл Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Кевина Траппа, но тот среагировал очень неловко, отбив мяч вверх. За счёт силы удара Жезуса мяч полетел не только вверх, но и вперёд, и пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел этому помешать.