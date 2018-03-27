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Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию
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Сборная Бразилии в Берлине обыграла Германию 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Бразилии одержала победу над Германией в товарищеском матче. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканской команды.
На 37-й минуте Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Габриэл Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Кевина Траппа, но тот среагировал очень неловко, отбив мяч вверх. За счёт силы удара Жезуса мяч полетел не только вверх, но и вперёд, и пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел этому помешать.
В параллельном товарищеском матче Польша одолела Южную Корею — 3:2. В составе поляков забивали Роберт Левандовски, Камил Гросицки и Пётр Зелиньски, за корейцев отличились Ли Чан Мин и Хван Хи Чан.
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