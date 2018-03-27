Госдума не поддержала отмену штрафов для несовершеннолетних за занятие проституцией

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить административную ответственность несовершеннолетних в возрасте с 16 до 18 лет за занятие проституцией. Такое решение принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

По мнению авторов инициативы, к ответственности должны привлекаться лица, способствующие вовлечению детей в сексуальную эксплуатацию, в том числе клиенты за оплату услуг несовершеннолетней проститутки.

«К тому же следует учитывать мировую тенденцию развития законодательства в пользу криминализации деятельности, связанной с оплатой клиентами услуг проституток. Такого рода ответственность введена в скандинавских странах, в большинстве штатов США и уже дала свои результаты», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в 2012 г.

В заключении ответственного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству отмечается, что в случае принятия предлагаемого авторами изменения, лица в возрасте 16-18 лет будут исключены из сферы применения административной ответственности за совершение указанного правонарушения.

«При этом следует учитывать, что законодательством РФ об административных правонарушениях предусмотрены основания для освобождения и смягчения административной ответственности лиц в возрасте от 16 до 18 лет, что в полной мере согласуется с нормами международных правовых актов, на которые ссылаются авторы в пояснительной записке», — говорится в заключении комитета.

В соответствии с действующим законодательством занятие проституцией влечет наложение штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. При этом, согласно КоАП, административной ответственности подлежат лица, достигшие возраста 16 лет к моменту совершения правонарушения.