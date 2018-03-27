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Станислав Садальский высмеял молодых музыкантов
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Станислав Садальский высмеял молодых музыкантов 

Russianshowbiz.info 27 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный актер Станислав Садальский разместил на своей странице в Инстаграме отрывок интервью группы "Валентин Стрыкало"
На видео солист группы рассказывает об «ужасном случае в гримерке». По словам молодого музыканта, в одном из городов тура организаторы принесли в гримерку бутерброды с квадратными кусками хлеба и нарезанной полукругом колбасой. «И в чем смысл? Меня это настолько взбесило, что мы чуть ли не отказались от выступления. Это просто неуважение такого масштаба, что я не знаю», — в шутку заметил молодой артист.
Садальский не понял юмора и написал: «Высокие запросы современной попсы. Они называют себя артистами! Восхищаюсь». Поклонники заметили, что вокалист «Валентина Стрыкало» всегда отличался необычным чувством юмора и умением эпатировать публику, поэтому его высказывания на видео — просто шутка, которую не все поняли.
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