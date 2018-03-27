Старшинов поддержал ужесточение дисциплинарной ответственности судей

«Такая мера чрезвычайно важна не только для судебной системы, но и для общества в целом, — пояснил законодатель. — Конечно, уже предусмотрена система обжалования судебных решений вышестоящими инстанциями, но практика показывает, что, сейчас у судей фактически нет ответственности. Граждане при этом несут колоссальные издержки, ведь судебные тяжбы могут продолжаться годами. Руководство Верховного суда и та часть судейского сообщества, с которой мне довелось в последнее время пообщаться, эту инициативу целиком поддерживают».

Единственное дисциплинарное взыскание, которого будут бояться судьи — не понижение в квалификационном классе, а отставка, уверен первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

«Боюсь, что зависимость судей от вышестоящей административной вертикали, которая в этой ветви власти вообще не должна существовать, только усилится, а телефонное право» расцветёт по полной. Судья будет выносить решения, оглядываясь на то, что скажет председатель суда», — отметил сенатор.

Ранее во вторник президент внёс на рассмотрение Госдумы проект поправок в закон «О статусе судей в РФ и в статьи 10 и 22 федерального закона „Об органах судейского сообщества в РФ“. Предлагается понижать судей в квалификационном классе за дисциплинарный проступок.

Эта мера будет применяться за существенное нарушение положений закона о статусе судей или Кодекса судейской этики, в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию. Повторная аттестация судьи в случае применения к нему такого дисциплинарного взыскания будет проводиться только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему этим наказанием.

Также документ закрепляет процедуру, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.