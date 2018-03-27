Ещё
Старшинов поддержал ужесточение дисциплинарной ответственности судей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старшинов поддержал ужесточение дисциплинарной ответственности судей 

Парламентская газета 10 минут назад
Фото: Парламентская газета
Граждане должны видеть, что за неправомерное решение судья понесёт ответственность. Об этом заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы, вице-президент Международной ассоциации юристов Михаил Старшинов, комментируя президентский законопроект.
«Такая мера чрезвычайно важна не только для судебной системы, но и для общества в целом, — пояснил законодатель. — Конечно, уже предусмотрена система обжалования судебных решений вышестоящими инстанциями, но практика показывает, что, сейчас у судей фактически нет ответственности. Граждане при этом несут колоссальные издержки, ведь судебные тяжбы могут продолжаться годами. Руководство Верховного суда и та часть судейского сообщества, с которой мне довелось в последнее время пообщаться, эту инициативу целиком поддерживают».
Единственное дисциплинарное взыскание, которого будут бояться судьи — не понижение в квалификационном классе, а отставка, уверен первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
«Боюсь, что зависимость судей от вышестоящей административной вертикали, которая в этой ветви власти вообще не должна существовать, только усилится, а телефонное право» расцветёт по полной. Судья будет выносить решения, оглядываясь на то, что скажет председатель суда», — отметил сенатор.
Ранее во вторник президент внёс на рассмотрение Госдумы проект поправок в закон «О статусе судей в РФ и в статьи 10 и 22 федерального закона „Об органах судейского сообщества в РФ“. Предлагается понижать судей в квалификационном классе за дисциплинарный проступок.
Эта мера будет применяться за существенное нарушение положений закона о статусе судей или Кодекса судейской этики, в том случае, если судья ранее уже подвергался дисциплинарному взысканию. Повторная аттестация судьи в случае применения к нему такого дисциплинарного взыскания будет проводиться только по истечении срока пребывания судьи в квалификационном классе, присвоенном ему этим наказанием.
Также документ закрепляет процедуру, когда положительное решение квалификационной коллегии судей направляется председателю суда, который в течение 20 дней после получения решения о рекомендации гражданина на должность судьи вносит его в установленном порядке.
Парламентская газета: последние новости
О высылке российских дипломатов В Перми первую очередь нового зоопарка сдадут к концу лета Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке драгоценностей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201845
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу2
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение