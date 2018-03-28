Власти помогут трудоустроиться работникам сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости . Власти Кемеровской области помогут найти работу тем, кто был трудоустроен в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в среду в региональном департаменте труда и занятости населения.

"Областная служба занятости населения готова оказать содействие в трудоустройстве всем, кто работал в «Зимней вишне». Представители департамента труда уже находятся в оперативном штабе. Конечно, будем помогать найти работу", — сказал собеседник агентства и отметил, что этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

По предварительным оценкам ведомства, с учетом количества фирм и организаций, зарегистрированных в ТЦ, после пожара рабочие места потеряли около 300 человек. Информация уточняется, составляются списки.

Как пояснили в департаменте, сотрудники «Зимней вишни» могут обращаться за помощью в поисках работы в единый центр социальных консультаций при оперативном штабе, который находится в кемеровской школе №7. «Можно обращаться и в рабочем порядке — через центры занятости», — добавили в профильном подразделении обладминистрации.