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Власти помогут трудоустроиться работникам сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
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Власти помогут трудоустроиться работникам сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области помогут найти работу тем, кто был трудоустроен в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в среду в региональном департаменте труда и занятости населения.
"Областная служба занятости населения готова оказать содействие в трудоустройстве всем, кто работал в «Зимней вишне». Представители департамента труда уже находятся в оперативном штабе. Конечно, будем помогать найти работу", — сказал собеседник агентства и отметил, что этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.
По предварительным оценкам ведомства, с учетом количества фирм и организаций, зарегистрированных в ТЦ, после пожара рабочие места потеряли около 300 человек. Информация уточняется, составляются списки.
Как пояснили в департаменте, сотрудники «Зимней вишни» могут обращаться за помощью в поисках работы в единый центр социальных консультаций при оперативном штабе, который находится в кемеровской школе №7. «Можно обращаться и в рабочем порядке — через центры занятости», — добавили в профильном подразделении обладминистрации.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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