Шоу супертяжей в Варшаве: подерутся Вах, Шпилька, Молина и Угонох

25 мая Национальный стадион Варшавы (Польша) примет масштабный вечер бокса, в котором выступят лучшие местные представители супертяжёлой весовой категории, утверждает Bokser.org.

Польский супертяж Мариуш Вах (33-3, 17 КО) подерётся с американо-мексиканцем Эриком Молина (26-5, 19 КО), который в апреле 2016-го года нокаутировал другого представителя Польши в весе свыше 90,7 кг Томаша Адамека (52-5, 30 КО).

Также в шоу ожидается появление местных здоровяков Артура Шпильки (20-3, 15 КО) и Изуагбе Угоноха (17-1, 14 КО). Противостоять им соответственно будут ветераны Доминик Гуинн (35-11-1, 24 КО) из США и Фред Касси (18-7-1, 10 КО) из Камеруна.

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Отметим, в предыдущих поединках польское трио потерпело поражение.

Вах в ноябре 2017-го года по причине травмы не смог продолжить поединок с проспектом Джарреллом Миллером (20-0-1, 18 КО) из США, Шпилька в июле 2017-го года уступил нокаутом соотечественнику Адаму Ковнацки (17-0, 14 КО), а Угонох в феврале 2017-го года проиграл нокаутом американцу Доминику Бризилу (19-1, 17 КО).

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