Минтранс ожидает перевозки более 6 млн пассажиров воздушным и ж/д транспортом во время ЧМ-2018

В рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года ожидается перевозка 6,5 млн пассажиров в сообщении с городами-организаторами чемпионата, из которых бесплатно в железнодорожном сообщении планируется перевезти 444,65 тыс. пассажиров, говорится в материалах Минтранса

Ранее в РЖД сообщали, что болельщики Чемпионата мира по футболу 2018 года забронировали более трети билетов на бесплатные поезда — или 160 тыс. штук из 440 тыс. билетов. Для бесплатной перевозки болельщиков назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам, отмечали в РЖД.

В середине марта гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил в интервью телеканалу «Россия 24», что авиакомпания продала уже 3 тыс. билетов по цене 5 рублей по специальному «тарифу болельщика», доступному всем гражданам РФ с билетом на матч с участием сборной России в рамках ЧМ-2018 по футболу.

Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В РЖД ожидают, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой.