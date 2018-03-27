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Шевченко: «Украина контролировала ход игры с Японией и могла забить больше двух мячей»
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Шевченко: «Украина контролировала ход игры с Японией и могла забить больше двух мячей» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко над Японией (2:1) в товарищеском матче.
«Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие-то игровые связи уже были потеряны. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили — чуть прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. Сегодня это уже получалось гораздо лучше.
В матче с Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца — это долгий период. Футболисты выступают за разные клубы, применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования.
Во встрече с Саудовской Аравией я был неприятно удивлен, что игроки не делали того, что нам удавалось в течение тех двух лет, что я работаю с командой. Сегодня, повторюсь, уже намного лучше.
Не буду комментировать персональные действия игроков. Я доволен игрой команды в целом. Второй матч уже был лучше предыдущего в плане контроля мяча и контроля игры, как я уже говорил, кроме момента с пропущенным голом и последних минут, когда мы сами усложнили себе задачу. Хотя на протяжении почти всего поединка мы контролировали ход игры, создавали моменты, могли забить больше, чем два мяча», — цитирует Шевченко.
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