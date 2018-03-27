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Президент «Ювентуса»: «Использование ВАР — необратимый процесс»
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Президент «Ювентуса»: «Использование ВАР — необратимый процесс» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что внедрение системы видеоповторов неизбежно.
"Система вводится в Италии, Германии, на некоторых турнирах международного уровня, в том числе на грядущем чемпионате мира", — отметил Андреа Аньелли в беседе с журналистами в Риме. «Вы не можете этому противиться, ведь это необратимый процесс. Но также следует отметить, что УЕФА нужно дать время. Я рассчитываю на то, что система видеоповторов появится во всех турнирах к 2020 году».
Президент «Ювентуса» надеется на скорейшее появление ВАР в Лиге чемпионов, однако в УЕФА приняли решение отложить её дебют по причине недоработок.
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