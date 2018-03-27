Президент «Ювентуса»: «Использование ВАР — необратимый процесс»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что внедрение системы видеоповторов неизбежно.

"Система вводится в Италии, Германии, на некоторых турнирах международного уровня, в том числе на грядущем чемпионате мира", — отметил Андреа Аньелли в беседе с журналистами в Риме. «Вы не можете этому противиться, ведь это необратимый процесс. Но также следует отметить, что УЕФА нужно дать время. Я рассчитываю на то, что система видеоповторов появится во всех турнирах к 2020 году».

Президент «Ювентуса» надеется на скорейшее появление ВАР в Лиге чемпионов, однако в УЕФА приняли решение отложить её дебют по причине недоработок.