Система выкатывания поля стадиона «Санкт-Петербург» заработает в апреле

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС /. Система выкатывания поля стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт— Петербурге заработает в апреле, когда в городе должна установиться плюсовая температура. Об этом ТАСС по телефону рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко

Система выката поля стадиона «Санкт-Петербург» не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку конфедераций.

"Сейчас медиацентр демонтирован, с точки зрения выкатывания поля все возвращено в проектное положение. Теперь коллегам, эксплуатирующим стадион, необходимо дождаться стабильной плюсовой температуры, чтобы не испортить газон. Тогда можно будет спокойно его выкатывать", — сказал Мутко.

"Думаю, это произойдет не раньше середине апреля. Технологически все готово", — сказал Мутко.

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников ранее сообщал, что перенос медиацентра обошелся в 250 млн рублей.

Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей.

Стадион примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместимость стадиона во время мирового первенства составит около 68 тыс. зрителей.