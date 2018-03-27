В Бабушкинском устроили «Пасхальный перезвон» 

В отделении дневного пребывания Территориального центра социального обслуживания населения «Бабушкинский» для получателей социальных услуг и жителей района состоялась концертная программа «Пасхальный перезвон».
— Зрители были в восторге от концертной программы, и ушли с прекрасным настроением. Выступал вокальный коллектив отделения дневного пребывания «Бабушкинский» «Сударушки». Аккомпанировал Сергей Савченко Савченков, — пояснили в ТЦСО.
Напомним, что ТЦСО «Бабушкинский» находится по адресу: улица Коминтерна, дом 9, корп. 1. (ск)