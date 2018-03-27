«Трактор» тащат чешский вратарь, шведские форварды и 18-летний вундеркинд. Они уже в полуфинале!

Челябинский «Трактор» победил уфимский «Салават Юлаев» в седьмом матче серии и вышел в финал конференции, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

Что произошло?

В «Трактор» накануне полуфинала конференции мало кто верил. Состав «Салавата Юлаева» на бумаге видел более классным, да и кубкового опыта у уфимцев было побольше — клуб из Челябинска в последних четырех сезонах не проходил дальше первого раунда плей-офф. Но команда Анвара Гатиятуллина уперлась: ей удалось дважды отыграться по ходу этой серии и довести дело до седьмого матча.

Проблема в том, что накануне решающей игры в челябинцев верили еще меньше. Чего стоит хотя бы такой факт: за всю историю КХЛ «Салават» четыре раза играл седьмые матчи серии на своем льду и победил в каждом из них. Сегодня «Трактор» эту статистику испортил.

А началось все с гола уфимского шведа Линуса Умарка. Нападающий, который еще перед плей-офф подписал с «Салаватом» контракт на два года и почти 300 миллионов рублей (при выполнении всех бонусов), показал, за что его так ценят в столице Башкортостана. Умарк протащил шайбу от собственной синей линии до зоны «Трактора» и точно бросил со средней дистанции в левый верхний угол ворот Павла Францоуза.

В финале конференции «Салават» был пять с небольшим минут. Именно столько времени потребовалось челябинской команде, чтобы найти достойный ответ. Он тоже оказался шведским. Не очень понятно, как оборона хозяев позволила пройти не самому сильному диагональному пасу на Рихарда Гюнге , но шайба дошла до форварда «Трактора». Гюнге бросил низом, а Бен Скривенс не выручил.

В концовке второго периода стало понятно, что забивать в этой игре будут только представители страны «Тре Крунур». Гости заработали большинство, четко разыграли явно подготовленную комбинацию, завершать которую доверили Линусу Виделлю. Швед вложил всю свою мощь в бросок с близкого расстояния и вывел Челябинск вперед.

В третьем периоде все сложилось ожидаемо. «Салават» пошел вперед, «Трактор» просел и многое в такой ситуации зависело от голкипера челябинцев Павла Францоуза. Вратарь, который стал одним из открытий Олимпиады в Пхенчхане, отразил все 11 бросков хозяев, выручил свою команду в нескольких очень жарких эпизодах и буквально затащил «Трактор» в полуфинал.

Максима Афиногенова. На финише серии нельзя еще раз не вспомнить про 18-летнего форварда «Трактор» Виталия Кравцова . В трех заключительных матчах очков он не набирал, зато в четырех первых заработал 6 баллов за результативность — забил 2 гола и отдал 4 передачи. Впереди у Кравцова первый в его карьере финал конференции и шанс стать круче Евгения Малкина

Что об этом говорят?

Эркка Вестерлунд, главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев»:

— Я хочу пожелать «Трактору» удачи в следующем раунде. Конечно, мы хотели сыграть «зеленое дерби», но не смогли. Мы должны были улучшать результат. Наша главная проблема в сезоне — реализация. Мы не смогли прорваться к воротам. Нам надо больше идти на ворота, особенно, в плей-офф. «Трактор» — очень тренерская команда. У них хороший тренер. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках.

— От лица клуба, от лица города хотел бы выразить слова в адрес пострадавших от трагедии. Даже слова сложно подобрать. Что касается игры, ребята старались, хотели победить. Нам это удалось. Хотел бы поблагодарить соперника, лично я приобрел огромный опыт. Хорошая, интересная серия. В ней все решила реализация моментов. Теперь нужно привести ребят в состояние. Еще раз повторюсь, очень много сил потрачено. Важно восстановиться.

Что дальше?

Впереди — финалы конференций, в которых СКА сыграет с ЦСКА, а «Ак Барс» с «Трактором». Стартует третий раунд плей-офф уже в четверг, 29 марта.