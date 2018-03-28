Ещё
Поведение людей повлияло на воспитание медвежат в дикой природе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поведение людей повлияло на воспитание медвежат в дикой природе 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Биологи из Норвежского университета естественных наук обнаружили связь между поведением охотников и развитием бурых медвежат. По их данным, законы Швеции, запрещающие охотникам убивать медведиц с потомством, увеличили срок воспитания детенышей.
Шведское законодательство запрещает убивать бурых медведиц, которые еще не отпустили помет. По мнению зоологов, это повлияло на жизнь и развитие животных. Ученые заметили, что обычно период попечения составляет полтора года и лишь изредка доходит до двух с половиной лет. Теперь же число случаев увеличенного срока воспитания возросло. Специалисты наблюдали 62 самки в период с 1987 по 2015 год. За последнее десятилетие количество самок, которые держали детенышей при себе лишний год, увеличилось с семи до 36 процентов. Профессор Джон Свенсон поделился подробностями:
«Скандинавский проект отслеживания медведей — один из двух самых крупных проектов по этой теме. Мы знаем, что у одинокой самки в Швеции шанс умереть от выстрела в четыре раза больше, чем у самки с детенышами. По сути, это значит, что выживают в основном те, кто дольше держит потомство при себе. Получается, человек стал решающей силой в эволюции медведей».
Исследователи отмечают, что самки, которые дольше удерживают медвежат, тратят меньше времени на размножение — это уменьшает общее количество потомства на протяжении их жизни. С одной стороны, возрастает средняя продолжительность жизни, с другой — уменьшается общее количество детей. Ученые отметили, что если такая стратегия выживания станет наиболее выгодной в ближайшее время, то она распространится на всю популяцию. «В эволюционной перспективе такое развитие будет невыгодным», — отметил Свенсон.
Недавно генетики секвенировали геном щелезуба, который показал, что эти зверьки жили еще во времена динозавров, но сохранились до наших дней.
Naked-Science.ru: последние новости
Гонщики F1 чаще сталкиваются в хорошую погоду Могут ли джедаи существовать в реальности? Просмотр видео в Интернете делает нас излишне самоуверенными
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ФИФА попытается найти расизм в матче Россия — Франция1
Названа причина эпидемии на Олимпиаде-2018
КХЛ избавилась от двух клубов
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ8
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение