Поведение людей повлияло на воспитание медвежат в дикой природе

Биологи из Норвежского университета естественных наук обнаружили связь между поведением охотников и развитием бурых медвежат. По их данным, законы Швеции, запрещающие охотникам убивать медведиц с потомством, увеличили срок воспитания детенышей.

Шведское законодательство запрещает убивать бурых медведиц, которые еще не отпустили помет. По мнению зоологов, это повлияло на жизнь и развитие животных. Ученые заметили, что обычно период попечения составляет полтора года и лишь изредка доходит до двух с половиной лет. Теперь же число случаев увеличенного срока воспитания возросло. Специалисты наблюдали 62 самки в период с 1987 по 2015 год. За последнее десятилетие количество самок, которые держали детенышей при себе лишний год, увеличилось с семи до 36 процентов. Профессор Джон Свенсон поделился подробностями:

«Скандинавский проект отслеживания медведей — один из двух самых крупных проектов по этой теме. Мы знаем, что у одинокой самки в Швеции шанс умереть от выстрела в четыре раза больше, чем у самки с детенышами. По сути, это значит, что выживают в основном те, кто дольше держит потомство при себе. Получается, человек стал решающей силой в эволюции медведей».

Исследователи отмечают, что самки, которые дольше удерживают медвежат, тратят меньше времени на размножение — это уменьшает общее количество потомства на протяжении их жизни. С одной стороны, возрастает средняя продолжительность жизни, с другой — уменьшается общее количество детей. Ученые отметили, что если такая стратегия выживания станет наиболее выгодной в ближайшее время, то она распространится на всю популяцию. «В эволюционной перспективе такое развитие будет невыгодным», — отметил Свенсон.

Недавно генетики секвенировали геном щелезуба, который показал, что эти зверьки жили еще во времена динозавров, но сохранились до наших дней.