Александр Шинин: Сначала немного переведем дух, а потом будем думать об «Ак Барсе»

— Очень тяжелое противостояние. Все ребята — молодцы, болельщики — красавцы, спасибо, отработали серию очень хорошо. Выдержали в гостях, играли там очень тяжело, но ещё раз повторю — все молодчики. Когда на последних секундах шайба попала в штангу, сердце не ёкнуло, это дело наживное, привычка уже. В конце соперник снял вратаря, играл вшестером, и понятно, что опасные моменты в таком случае будут. Победить нам удалось прежде всего за счет правильной игры в обороне и за счет дружного коллектива.

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Мой гол в прошлом матче? Я за своей статистикой не гонюсь, у меня на первом плане игра команды. Никакого внимания не уделял тому, что долго не забиваю. Это плей-офф, все знают, что «Трактор» — хорошая команда, всегда был хорошей командой, и в этом году мы снова это доказали. «Ак Барс»? Давайте сначала немного переведем дух, надо восстановиться, пара дней у нас есть. А потом будем думать, — передает слова Шинина официальный сайт КХЛ.

Добавим, что в финале Восточной конференции «Трактор» встретится с «Ак Барсом».