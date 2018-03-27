Ещё
Александр Шинин: Сначала немного переведем дух, а потом будем думать об «Ак Барсе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Шинин: Сначала немного переведем дух, а потом будем думать об «Ак Барсе» 

Советский спорт 1 час назад
— Очень тяжелое противостояние. Все ребята — молодцы, болельщики — красавцы, спасибо, отработали серию очень хорошо. Выдержали в гостях, играли там очень тяжело, но ещё раз повторю — все молодчики. Когда на последних секундах шайба попала в штангу, сердце не ёкнуло, это дело наживное, привычка уже. В конце соперник снял вратаря, играл вшестером, и понятно, что опасные моменты в таком случае будут. Победить нам удалось прежде всего за счет правильной игры в обороне и за счет дружного коллектива.
Иван Вишневский: Сейчас постараемся отдохнуть и будем готовиться к серии с «Ак Барсом»
Мой гол в прошлом матче? Я за своей статистикой не гонюсь, у меня на первом плане игра команды. Никакого внимания не уделял тому, что долго не забиваю. Это плей-офф, все знают, что «Трактор» — хорошая команда, всегда был хорошей командой, и в этом году мы снова это доказали. «Ак Барс»? Давайте сначала немного переведем дух, надо восстановиться, пара дней у нас есть. А потом будем думать, — передает слова Шинина официальный сайт КХЛ.
Добавим, что в финале Восточной конференции «Трактор» встретится с «Ак Барсом».
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: Сборная готова к чемпионату мира процентов на 40 Константин Рауш: С Францией было тяжело, но не думаю, что мы играли плохо Вячеслав Колосков: Лунев доказал, что может быть достойной заменой Акинфееву
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции136
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение