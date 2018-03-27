Президиум ВФП в конце апреля рассмотрит кандидатуры на пост главного тренера сборной

Ранее ВФП сообщила, что на должность главного тренера сборной команды России по плаванию претендуют старший тренер команды Сергей Чепик, заслуженный тренер России Александр Клоков , член оргкомитетов — спортивный менеджер комплексных международных соревнований, судья международной категории Вадим Ахмадиев.

"Президиум, который у нас состоится во второй половине чемпионата России, рассмотрит вопрос по кандидатам на пост главного тренера сборной", — сказал Сальников по телефону РИА Новости.

Как сообщалось ранее, исполком ВФП приступил к изучению поданных документов для дальнейшего их представления президиуму, по итогам которого будут сделаны заключения на соответствие предоставленных документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также будет принято решение о рекомендации кандидата на данную должность министерству спорта РФ для последующего утверждения.

Чемпионат России пройдет в бассейне СК «Олимпийский» 20-25 апреля.