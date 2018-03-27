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Муслин: жаль, что Денисов не будет вызван в сборную России, ей нужен опорник
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Муслин: жаль, что Денисов не будет вызван в сборную России, ей нужен опорник 

Чемпионат.com 39 минут назад
Бывший главный тренер французских клубов «Бордо», «Ланс» и «Ле Ман» Славолюб Муслин поделился впечатлениями от контрольного матча между сборными России и Франции (1:3).
«Победа французов логична, она могла быть и убедительнее. Сборная Франции просто сильнее российской команды. Тем не менее, Россия создала несколько моментов, смогла забить. Есть молодые перспективные футболисты: Головин, Миранчуки. Но выход из группы на ЧМ для России будет успехом.
Решение с тремя центральными защитниками — правильное, но нужен опорник. Жаль, что Денисов не будет вызван в сборную. Мы в сборной Сербии играли по схеме 3-4-3 с двумя опорными полузащитниками. Эта схема придает баланс команде, потому что крайние игроки подключаются, и нужен хотя бы один полузащитник оборонительного плана», — сказал Муслин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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