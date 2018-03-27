В «Зените» прокомментировали проблему с очередями перед стадионом в Петербурге

"Первая проблема — рабочий день, а начало матча в 18:50. Основная масса людей, пиковая нагрузка пришлась на 18:40, перед самым началом матча. То есть люди просто поздно пришли с работы. Я смотрел по камерам города, что люди только шли на стадион в конце первого тайма", — сказал специалист.

Также Литвинов добавил, что ситуация вполне нормальная для таких матчей.

"Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Мы сталкивались с этим еще при организации матчей Кубка конфедераций, а также в первых тестовых матчах. Сейчас мы наблюдаем сценарий максимальной загрузки в экстремальных условиях. Я не вижу ничего критичного, с учетом обстоятельств это нормальная ситуация", — заключил он.

Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.