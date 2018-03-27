Черногория и Турция сыграли вничью, Дания и Чили голов не забили

Черногория и Турция в товарищеском матче сыграли вничью — 2:2. Напомним, Турция является соперником России по следующей контрольной встрече. Эта игра пройдет 5 июня в Москве.

В других товарищеских играх Дания и Чили победителя не выявили (0:0), Шотландия победила Венгрия (1:0), а Сенегал и Босния и Герцеговина также голов не забили (0:0).

Товарищеские матчи

Черногория — Турция — 2:2 (1:2)

Голы: Дженгиз Ундер , 11 (0:1). Окай Йокушлу, 23 (0:2). Иванич, 45 (1:2). Мугоша, 87 (2:2).

Черногория: Петкович, Томашевич, Савич (Больевич, 89), Симич, Вешович, Вукчевич, Иванич (Мугоша, 67), Марушич (Стойкович, 79), Шчекич, Янкович (Климента, 90+2), Бечирай (Йовович, 79).

Предупреждения: Айхан, 16. Томашевич, 49. Симич, 59.

Судья: Мажич (Сербия).

27 марта. Подгорица. Стадион «Pod Goricom (Podgorica)».

Дания — Чили — 0:0 Дания: Шмайхель, Кьер, Бойлесен, Кнудсен, Стрюгер Ларсен, Шене, Делэйни (Йенсен, 72), Эриксен (Фишер, 64), Бендтнер (Брейтуэйт, 46), Корнелиус, Систо (Поульсен, 77).

Чили: Эррера, Медель, Роко, Диас, Марипан, Видаль (Боладос, 82), Босежур (Альборнос, 64), Эрнандес (Пульгар, 64), Санчес (Родригес, 75), Кастильо, Сагаль (Вальдес, 64).

Предупреждения: Роко, 61. Йенсен, 81.

27 марта. Ольборг. Стадион «Nordjyske Arena (Aalborg)».

Венгрия — Шотландия — 0:1 (0:0)

Гол: Филлипс, 48 (0:1).

Нереализованный пенальти: Малгрю (Шотландия), 40 (вратарь)

Венгрия: Гулачи, Пинтер (Сабо, 46), Гузмич, Фиола, Хандья (Элек, 46), Отигба, Джуджак (Немет, 58), Кляйнхайслер (Паткаи, 67), Солои (Беде, 77), Варга (Николич, 83), Ловренчич.

Шотландия: А. Макгрегор, Малгрю, Робертсон (Дуглас, 67), Хендри, Маккенна, Форрест (Кристи, 77), Филлипс (Макберни, 84), Армстронг (Маклин, 70), Фрэйзер (Патерсон, 82), К. Макгрегор (Каммингс, 90+3), Макгинн.

Предупреждения: К. Макгрегор, 42. Солои, 46. Малгрю, 49. Элек, 66. Макгинн, 86. Отигба, 90+1.

Судья: Лейнер (Австрия).

27 марта. Будапешт. Стадион «Groupama Arena».

Сенегал — Босния и Герцеговина — 0:0 Сенегал: Диалло, Траоре (Ваге, 82), Сане, Кулибали, Сабали, Джилободжи, Севе (Н`Диай, 72), Ндиай (Нгом, 90), Со (Ньянг, 66), Диуф (Сарр, 68), Мане (Ндой, 87).

Босния и Герцеговина: Шехич, Враньеш, Бичакчич (Закарич, 83), Шуньич, Колашинац (Зуканович, 77), Пьянич (Бешич, 72), Цимирот (Медунянин, 60), Сарич, Джеко, Вишча, Кодро (Дульевич, 63. Байич, 59).

Судья: Клосснер (Швейцария).

27 марта. Гавр. Стадион «Stade Oceane».