Черногория и Турция сыграли вничью, Дания и Чили голов не забили 

Черногория и Турция в товарищеском матче сыграли вничью — 2:2. Напомним, Турция является соперником России по следующей контрольной встрече. Эта игра пройдет 5 июня в Москве.
В других товарищеских играх Дания и Чили победителя не выявили (0:0), Шотландия победила Венгрия (1:0), а Сенегал и Босния и Герцеговина также голов не забили (0:0).
Товарищеские матчи
Черногория — Турция — 2:2 (1:2)
Голы: Дженгиз Ундер, 11 (0:1). Окай Йокушлу, 23 (0:2). Иванич, 45 (1:2). Мугоша, 87 (2:2).
Черногория: Петкович, Томашевич, Савич (Больевич, 89), Симич, Вешович, Вукчевич, Иванич (Мугоша, 67), Марушич (Стойкович, 79), Шчекич, Янкович (Климента, 90+2), Бечирай (Йовович, 79).
Турция: Волкан Бабаджан, Хасан Али (Байрам, 76), Айхан, Чаглар Сеюнджю, Мехмет Топал, Хакан Чалханоглу (Сердар Гюрлер, 69), Окай Йокушлу (Ифран Кахведжи, 46), Махмут Текдемир, Дженгиз Ундер (Юнус Малли, 78), Юсуф Язиджи (Эмре Акбаба, 70), Дженк (Энес Унал, 76).
Предупреждения: Айхан, 16. Томашевич, 49. Симич, 59.
Судья: Мажич (Сербия).
27 марта. Подгорица. Стадион «Pod Goricom (Podgorica)».
Дания — Чили — 0:0 Дания: Шмайхель, Кьер, Бойлесен, Кнудсен, Стрюгер Ларсен, Шене, Делэйни (Йенсен, 72), Эриксен (Фишер, 64), Бендтнер (Брейтуэйт, 46), Корнелиус, Систо (Поульсен, 77).
Чили: Эррера, Медель, Роко, Диас, Марипан, Видаль (Боладос, 82), Босежур (Альборнос, 64), Эрнандес (Пульгар, 64), Санчес (Родригес, 75), Кастильо, Сагаль (Вальдес, 64).
Предупреждения: Роко, 61. Йенсен, 81.
27 марта. Ольборг. Стадион «Nordjyske Arena (Aalborg)».
Венгрия — Шотландия — 0:1 (0:0)
Гол: Филлипс, 48 (0:1).
Нереализованный пенальти: Малгрю (Шотландия), 40 (вратарь)
Венгрия: Гулачи, Пинтер (Сабо, 46), Гузмич, Фиола, Хандья (Элек, 46), Отигба, Джуджак (Немет, 58), Кляйнхайслер (Паткаи, 67), Солои (Беде, 77), Варга (Николич, 83), Ловренчич.
Шотландия: А. Макгрегор, Малгрю, Робертсон (Дуглас, 67), Хендри, Маккенна, Форрест (Кристи, 77), Филлипс (Макберни, 84), Армстронг (Маклин, 70), Фрэйзер (Патерсон, 82), К. Макгрегор (Каммингс, 90+3), Макгинн.
Предупреждения: К. Макгрегор, 42. Солои, 46. Малгрю, 49. Элек, 66. Макгинн, 86. Отигба, 90+1.
Судья: Лейнер (Австрия).
27 марта. Будапешт. Стадион «Groupama Arena».
Сенегал — Босния и Герцеговина — 0:0 Сенегал: Диалло, Траоре (Ваге, 82), Сане, Кулибали, Сабали, Джилободжи, Севе (Н`Диай, 72), Ндиай (Нгом, 90), Со (Ньянг, 66), Диуф (Сарр, 68), Мане (Ндой, 87).
Босния и Герцеговина: Шехич, Враньеш, Бичакчич (Закарич, 83), Шуньич, Колашинац (Зуканович, 77), Пьянич (Бешич, 72), Цимирот (Медунянин, 60), Сарич, Джеко, Вишча, Кодро (Дульевич, 63. Байич, 59).
Судья: Клосснер (Швейцария).
27 марта. Гавр. Стадион «Stade Oceane».