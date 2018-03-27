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Тунис обыграл Коста-Рику, Кот-д`Ивуар победил Молдавию
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Тунис обыграл Коста-Рику, Кот-д`Ивуар победил Молдавию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тунис в товарищеском матче обыграл Коста-Рику со счетом 1:0. В другом матче Кот-д`Ивуар победил Молдавию — 2:1  Товарищеские матчи
Тунис — Коста-Рика — 1:0 (1:0)
Гол: Хазри, 36 (1:0).
Тунис: Ассен, С. Бен Юссеф, Маалул (Хаддади, 33), Мериа, Бронн (Беналуан, 90+1), Хазри (Срарфи, 76), Сасси, Слити (Хенисси, 64), Скири, Кауи (Ф. Бен Юссеф, 59), Бадри (Аяди, 85).
Коста-Рика: Навас, Дуарте, Акоста, Кальво, Гамбоа (Овьедо, 85), Уостон, Борхес, Техеда (Асофейфа, 64), Б.Руис (Е.Руис, 85), Уренья (Митчелл, 72), Колиндрес (Сегура, 57).
Предупреждения: Гамбоа, 24. Хазри, 31. Кальво, 31. Дуарте, 48. Борхес, 73.
27 марта. Ницца. Стадион "Allianz Riviera".
Кот-д`Ивуар — Молдавия — 2:1 (2:0)
Голы: Ассале, 20 (1:0). Пепе, 44 (2:0). Ионицэ, 59 (2:1).
Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон (Дели, 57), Траоре, Дье (Дьоманде, 81), Сери (Ангбан, 66), Аолу, Градель, Ассале, Пепе (Сирьяк, 61).
Молдавия: Кошелев, Епуряну, Жардан, Посмак, Карп (Чеботару, 73), Рябчук (Разгонюк, 66), Гацкан, Ионицэ, Дедов (Антонюк, 57), Кочук (Плэтикэ, 81), Гынсарь (Паирель, 87).
Предупреждения: Гбоуо, 37. Рябчук, 55.
27 марта. Бове. Стадион «Stade Pierre Brisson».
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